Кабмін ухвалив постанову про новий порядок військового обліку
Важливі моменти:
● Дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. І "сприяти" їх поверненню в Україну під час мобілізації, у воєнний час та особливий період;
● Приймати на роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть лише після пред'явлення ним актуального військового квитка (у тому числі через "Дію"), або ж постановки на військовий облік.
● Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через "Дію", при декларації місця проживання (порядок та механізм має розробити Міноборони);
● Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року;
● На керівників підприємств поклали обов'язок сповіщати працівників про заклик та доводити наказ про це їм під підпис.
● Усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних.
Джерело: https://t.me/vekha/56478