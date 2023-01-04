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Кабмін ухвалив постанову про новий порядок військового обліку

Кабмін ухвалив постанову про новий порядок військового обліку

Важливі моменти:

● Дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. І "сприяти" їх поверненню в Україну під час мобілізації, у воєнний час та особливий період;

● Приймати на роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть лише після пред'явлення ним актуального військового квитка (у тому числі через "Дію"), або ж постановки на військовий облік.

● Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через "Дію", при декларації місця проживання (порядок та механізм має розробити Міноборони);

● Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року;

● На керівників підприємств поклали обов'язок сповіщати працівників про заклик та доводити наказ про це їм під підпис.

● Усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних.

Джерело: https://t.me/vekha/56478

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