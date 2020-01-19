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Кабмін заборонив приватизацію “Антонова”, Украероруху та “Івченко Прогрес”

Кабмін заборонив приватизацію “Антонова”, Украероруху та “Івченко Прогрес”

Кабінет міністрів на засіданні вніс до списку заборонених до приватизації 135 держкомпаній зі 100% часткою держави, серед них — ДП “Антонов”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.

Згідно з проєктом відповідної постанови, уряд має намір заборонити приватизацію держконцерну “Укроборонпром”, а також такі держкомпанії у сфері національної безпеки і оборонної промисловості, як Державне Київське конструкторське бюро “Луч”, Запорізьке машинобудівне КБ “Прогрес ім. Івченко”, Ізюмський приладобудівний завод.

Перелік містить підприємства, функції яких не можуть в повній мірі виконуватися компаніями приватного сектора, а саме: підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність, є природними монополіями, а також діяльність яких критично важлива для суспільства, зазначено в пояснювальній записці до проєкту постанови.

У переліку заборонених до приватизації підприємств із 100% часткою держави значиться також Державне підприємство обслуговування повітряного руху Украерорух.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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