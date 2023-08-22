Кабмін заборонив змінювати тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні
Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо того, щоб забезпечити незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
“Сьогодні Уряд продовжує дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. “Нафтогаз” буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів”, – заявив Шмигаль.
Представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі заявив, що зміни до постанови про заборону збільшення тарифів на тепло будуть діяти до 15 квітня 2024 року включно.
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.
Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.
Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.