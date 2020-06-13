Кабінет Міністрів схвалив доопрацьовану Програму дій Уряду та направляє її до Верховної Ради

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні, 12 червня, прийняв постанову про затвердження Програми діяльності Уряду та визнав такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 2 квітня 2020 року №270, якою було затверджено попередній проект Програми.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час обговорення проекту Програми на засіданні Уряду наголосив, що проект має бути внесений до Верховної Ради уже сьогодні. «Підготовлений проект Програми діяльності Уряду опрацьований спільно з комітетами Верховної Ради. За базу взяті передвиборчі програми Президента України Володимира Зеленського та партії «Слуга народу», Укази Президента, напрацювання Кабінету Міністрів, спільні напрацювання комітетів Верховної Ради. Документ структурований та враховує усі вектори розвитку країни», - нагадав Прем’єр-міністр.

Програма Уряду - це «дорожня карта», реакція Уряду на низку проблем, які сьогодні постали перед нашою країною у короткій перспективі, а також це план дій на середньо- та довгостроковий період.

У програмі задекларовано продовження Україною шляху євроінтеграції за допомогою посилення курсу співпраці в рамках «Східного партнерства» та забезпечення відповідності України критеріям членства в ЄС, оновлення положень Угоди про асоціацію, впровадження визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО.

Програма передбачає, що Уряд продовжить цифровізацію державних послуг. Зокрема, заплановано запровадження мінімум 200 державних послуг, доступних он-лайн. Також Програма містить низку заходів, направлених на реінтеграцію тимчасово окупованих територій.

Фінансово-економічний блок Програми передбачає продовження заходів щодо підтримки національного виробника та розробки й запровадження стимулів для розвитку бізнесу в Україні.

Зокрема, профільні міністерства мають працювати за наступними напрямками:

- збільшення кількості зайнятих осіб у малому та середньому підприємництві,

- середньорічне зростання фізичних обсягів експорту щонайменше на 5%,

- збільшення питомої ваги експорту товарів до ЄС в загальному обсязі експорту товарів,

- здійснення переходу від експортно-сировинної спрямованості до технологічної,

- проведення прозорої приватизації державних підприємств,

- збільшення кількості зареєстрованих фермерських господарств, у тому числі сімейних фермерських господарств, за рахунок залучення фінансових ресурсів у здійснення їх господарської діяльності,

- 10% валового внутрішнього продукту України формуватиме ІТ-галузь,

- забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менше 5% запланованого обсягу ВВП,

- оптимізація структури та чисельності податкових органів, та за іншими напрямками.

Соціальний блок Програми Уряду, у свою чергу, концентрує увагу на наступних найважливіших завданнях:

- щорічний перерахунок пенсій 11 млн пенсіонерів,

- спрощення порядку призначення субсидій,

- зростання кількості реабілітаційних установ, які надають послуги за принципом «гроші ходять за людиною», на 10%,

- підвищення розміру допомоги понад 32 тис. опікунам (піклувальникам) на 43 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.

«Внаслідок реалізації всіх ініціатив Уряду ми плануємо покращити добробут українців. Соціальні стандарти життя людей зростуть, незалежно від місця проживання та соціального статусу. Це головна мета нашої роботи на посадах в Уряді», - прокоментував зміст Програми Денис Шмигаль.

Источник: kmu.gov.ua

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