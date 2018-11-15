Кабінет Міністрів України погодив з доопрацюваннями проект державного бюджету на 2019 рік
В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова представила на засіданні Кабінету Міністрів доопрацьований за результатами бюджетних висновків Верховної Ради проект державного бюджету на 2019 рік. Кабінет Міністрів прийняв рішення погодити його з доопрацюванням і подати до розгляду Верховною Радою у другому читанні 16 листопада.
«Незважаючи на безпрецедентний для України обсяг виплат з обслуговування наших боргових зобов’язань у 2019 році, в доопрацьованому проекті бюджету ми зберегли всі пріоритети, які закладали з самого початку. Це оборона та безпека, соціальний захист, охорона здоров’я, освіта та розвиток інфраструктури,» – сказала Маркарова. «Це – сигнал про те, що у державі існує консенсус з приводу пріоритетів і ключових реформ, які треба впроваджувати».
Доопрацьований проект бюджету враховує взяті Україною на себе зобов’язання перед міжнародними партнерами та кредиторами, зокрема, щодо скорочення дефіциту бюджету до 2,3% від ВВП. Відповідальний та дисциплінований підхід до бюджетування дозволить Україні не тільки втримати макроекономічну стабільність, а й створити підгрунтя для економічного зростання.
Источник: minfin.gov.ua