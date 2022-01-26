Каждому седьмому предпринимателю в России заблокировали счета

Российские банки продолжают массово блокировать счета юридических лиц и ИП в рамках антиомывочных норм, в том числе без объяснения причин.

В 2021 году с блокировкой счет столкнулся каждый седьмой малый бизнес в России (15%), пишут аналитики ПСБ со ссылкой на исследование Magram Market Research.

Годом ранее, впрочем, ситуация была куда хуже: под заморозку банковских операции попали 20% предпринимателей.

В этом же году их доля снизилась на 5 процентных пунктов. При этом еще 3% сообщили, что банк попросил их изменить характер операций по счету, де-факто пригрозив блокировкой.

Среди тех, кто оказался отрезан от собственного счета по решению банка, каждый третий (35%) признал, что причина — в неуплате налогов в установленный срок.

У каждого четвертого (24%) счета были заблокированы в рамках федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). Причем, в ряде случаев банки не объясняли причину.

Каждый пятый предприниматель, столкнувшийся с блокировкой, сообщил, что это произошло «из-за ошибки контролирующих органов».

6% признали, что причина была во внутренней ошибке компании. Наконец, у 4% произошло резкое снижение активов, которое повлекло реакцию банка.

С 2022 года, напомним, принцип блокировки счетов по антиотмывочным нормам в России изменится. ЦБ внедряет систему «знай своего клиента», в рамках которой сам будет отслеживать риски обналичивания и отмывания при поддержке Росфинмониторинга.

Клиенты банков будут разделены на три группы по принципу светофора — «красная» (высокий риск сомнительных операций), «желтая» (средний риск) и «зеленая» (низкий риск).

Для клиентов из «красной» зоны устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, использование системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системы быстрых платежей (СБП).

В «красную зону», согласно закону, должны попасть лица, которые не осуществляют реальной хозяйственной деятельности; регистрируются на подставных физических лиц и контролируются третьими лицами; затрудняют либо делают невозможной работу налоговых и правоохранительных органов по установлению бенефициаров сомнительных операций; обеспечивают расчеты теневого сектора экономики.

В настоящий момент, по оценке ЦБ, в «красной» зоне находятся около 0,7% из 7,1 миллиона юридических лиц и ИП, ведущих деятельность в стране. Еще 0,3% попадают в «желтую» категорию.

В общей сложности под жесткие меры могут попасть более 70 тысяч компаний и ИП.

Источник: nigroll.com

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