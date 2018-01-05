Каждый четвертый украинец допускает применение полицией насилия — опрос

Никто не застрахован

Очередной этап национального мониторинга незаконного насилия в полиции за период с 2004 по 2017 год — это в первую очередь оценка результативности реформирования правоохранительных органов. В опросе участвовали 3 206 5277 жителей Украины из 10 областей в возрасте от 16 лет и старше (кроме неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым).

По результатам исследования, 41% украинцев считают, что полиция работает эффективно. Это свидетельствует об определенной положительной динамике. Два года назад эффективной деятельность полиции называл только каждый пятый (19,4%).

«Через два года после старта реформы общество всё ещё продолжает очень внимательно следить за каждым чрезвычайным происшествием с участием полиции. Конечно, количество случаев жестокости полицейских, получивших огласку, невозможно сравнить с теми, что были зафиксированы в 2013-2014 годах. Но это не значит, что незаконное насилие исчезло или кардинально изменилось», — говорится в исследовании.

Авторы мониторинга отмечают, что за 2004-2009 гг. они выявили 105 жертв незаконного насилия со стороны работников полиции (3,5%); в 2010 году были зафиксированы 34 подобных случая (2,1%); в 2011-м — 78 случаев (2,6%); в 2015-м — 24 случая (1,3%), а в 2017 — 59 случаев (2%).

При этом количество граждан, которые считают, что применение полицией незаконного насилия, избиений, пыток и запугиваний в масштабах страны в той или иной степени распространены, существенно уменьшилось до 32,3%. Снизилось до 27,9% и количество тех, кто не может определиться с ответом на этот вопрос. Вместе с тем, доля считающих, что полиция не применяет незаконное насилие в своей работе, увеличилась до 39,7%.

Мониторинг показывает, что, несмотря на рост случаев насилия, восприятие масштабов незаконного насилия дополнительно уменьшились за два года.

Как и 13 лет назад, большинство опрошенных (44,7%) в 2017 году всё ещё придерживаются мнения, что от насилия в полиции никто не застрахован. По наблюдениям института социсследований, этот показатель постепенно уменьшается несколько лет подряд. Так, в 2009 году 61,6% опрошенных считали, что потенциальной жертвой полицейского произвола может стать каждый. В 2010 году их количество выросло до 66,1%, но с 2011-го этот показатель начал снижаться (60,7%) и в 2015-м составил 55,5% опрошенных.

На вопрос о масштабах незаконного насилия в местной полиции респондентам было труднее дать однозначный ответ. 48,3% опрошенных колеблются относительно мнения о применении или неприменении местной полицией незаконных методов работы. 22,7% граждан считают, что так или иначе такие случаи происходят, а 29% убеждены, что местная полиция не применяет незаконное насилие и пытки.

Жертвы боятся говорить

Исследование показало, что количество опрошенных, которые стали жертвами умышленного избиения или пыток работниками полиции, выросло с 1,3% (2015 г.) до 2% (2017 г.).

«Незаконное насилие в полиции по-прежнему остается чрезвычайно латентным феноменом — большинство пострадавших не только не сообщают о таких случаях, но и боятся говорить об этом с интервьюерами, — говорится в отчёте. — Тем не менее, результаты мониторинга указывают на то, что увеличилось количество фактов избиения, нанесения телесных повреждений в ходе задержания. Так, если в 2015-м таких фактов было выявлено 15, то в 2017-м — 44. Фактически мы вернулись к масштабам насилия семилетней давности».

Исследователи отмечают, что оценочное количество людей, которые в течение последних 12 месяцев стали жертвами умышленного избиения, страданий или пыток со стороны сотрудников полиции, выросло с 409 080 человек в 2015 году до 641 326 человек в 2017-м. Такая же картина наблюдается и с жертвами пыток — оценочное количество также выросло с 62935 человек в 2015-м и составило около 96000 человек в 2017 году.

При этом система расследования случаев незаконного насилия в милиции фактически осталась такой же, какой она была до начала реформ, подчёркивается в мониторинге. Как и раньше, жертва имеет право обратиться с жалобами, но их рассматривает полиция или прокуратура.

«Система регистрации жалоб и их расследование, как и раньше, содержит значительные риски необъективности, — считают эксперты. — Но в то же время следует отметить некоторый рост готовности граждан бороться за свои права. Так, часть опрошенных, которые никуда не планируют обращаться с жалобами, несколько уменьшилась и составила 12,3% ответов».

Судя по данным опросам, больше всего украинцев доверяют прокуратуре — именно в этот государственный орган за помощью обратились бы 45,1%. Количество тех, кто бы пожаловался в полицию, выросло почти на треть (39,70%). С 2015 года восстановился авторитет правозащитных организаций (22,2%) и адвокатов (27,6%). По-прежнему практически каждый шестой готов обратиться к СМИ (16,7%). А вот Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, как и раньше, так и сейчас, воспринимается населением как наименее эффективный государственный орган в случае незаконного насилия со стороны полиции (5,8%).

Опасная тенденция

Общественное мнение реагирует на рост количества насилия в полиции с опозданием, говорится в мониторинге. На то, что «применение полицией незаконного насилия, избиения, пыток, запугивания в масштабах страны в той или иной степени распространены», указывает меньше респондентов, чем раньше (32,3%).

«Опасной тенденцией является то, что продолжает расти количество украинцев, которые допускают жестокость и пытки в полиции. Так думает каждый четвертый (24,4%), — отмечают в отчёте. — Наиболее допустимым незаконное насилие остается «для раскрытия особо тяжких преступлений», «для предотвращения террористического акта» и «как наказание и месть насильникам, убийцам».

Украинцы выделяют три ключевых фактора, из-за которых происходят пытки и издевательства: безнаказанность сотрудников полиции, которые применяют незаконные методы в работе (43,5%); плохой подбор кадров, вследствие чего в полицию попадают люди с садистскими наклонностями (34,7%) и низкий профессиональный и культурный уровень правоохранителей (30,5%).

Экспертная оценка свидетельствует, что игнорирование важных аспектов деятельности при реализации проекта «новая патрульная полиция» постепенно ведёт к возврату практик незаконного насилия, которые были присущи «старой» патрульной милиции. К негативным факторам влияния исследователи относят правовую неопределенность; недостаточную подготовку и оснащения, нарушение прав самих патрульных; гонку за показателями, отсутствие независимой системы сбора и расследования жалоб.

По-прежнему жалобы оцениваются, собираются и расследуются правоохранительными органами. Это влияет на количество сообщений: значительное количество жертв пыток или насилия никуда не обращаются, опасаясь давления, или обращаются напрямую к СМИ. В итоге это ведёт к тому, что реальный масштаб насилия в полиции всё ещё остается скрытым от официальной статистики.

Рекомендации

Среди предложений, что именно нужно делать, чтобы предотвратить насилие в полиции, опрошенные в первую очередь выделяют строгое наказание за факты неоправданного насилия (46% ответов); улучшение отбора претендентов на работу в полиции (35%); улучшения подготовки полицейских кадров (34%) и повышение эффективности контроля начальства за деятельностью своих подчиненных (32%). Изменение системы показателей работы в полиции также остаётся важным фактором, который, по мнению населения, может повлиять на ситуацию (18%).

Эксперты Харьковского института социсследований считают, что для изменения ситуации, необходимо создать новую, независимую и объективную систему сбора, расследования жалоб и сообщений о незаконном насилии в полиции. Все сообщения о полицейской жестокости должны расследоваться как преступления, а не как служебные нарушения.

«Государство должно соблюдать нормы закона и обеспечивать эффективность трёх ключевых составляющих незаконного насилия. Это означает, что все органы и институты государства — от полиции до суда, должны прилагать усилия к достижению определенных стандартов уголовных процедур», — подчёркивают исследователи.

Ещё одно предложение — изменить устаревшую систему оценку деятельности полиции. «Надо избавиться от «палочной системы», которая остаётся важным фактором, влияющим на масштабы незаконного насилия в милиции, — уверены авторы мониторинга. — Государство и общество должны прилагать усилия, направленные на уменьшение толерантности к пыткам и жестокости в полиции. Необходимы коренные изменения в системе профессиональной подготовки сотрудников полиции и действующая система защиты прав полицейских».

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