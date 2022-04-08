Каждый раз, когда вы говорите о «великом русском балете», я буду рассказывать вам историю молодой учительницы из Броваров, которую неоднократно насиловали на глазах родителей, а затем похищали русские злодеи. Около десятков, может быть сотен изнасилованных украинок. Часто в глазах своих детей. О 15-16-летних девочках из Бородянки, потерпевших страшное насилие со стороны кадыровцев. О телах пяти изнасилованных молодых девушек, которых убили и оставили на дороге. Про эту мерзость "будем трахать хохлушки" (жестокое название для украинок) в перехватах. Вот что я вам скажу в ответ на восхваление «великого русского балета».

Каждый раз, когда вы мне рассказываете о «великих русских композиторах», я буду рассказывать вам историю девочки, на глазах которой и ее младший брат в подвале Мариуполя не раз умирала их мама. А потом с трупом погибшей матери дети были вынуждены продолжать прятаться в подвале от обстрела. Про мальчика из Гостомеля, на глазах которого российские солдаты расстреляли отца. А потом хотели убить сына, но он выжил. О девушке, которой стреляли прямо в лицо. О ребенке, который сбежал с бабушкой в лодке. Бабушка утонула. А мальчика еще ищут почти месяц. Вот что я вам скажу в ответ на восхваление "великих русских композиторов".

Каждый раз, когда вы мне рассказываете о «великом русском живописи», я буду рассказывать вам о мирных украинцах, расстрелянных в спину в Макаровском районе. А перед расстрелом орки связали им руки. Около сотни трупов на улицах Бучи, Ирпеня, Гостомеля. О массовых захоронениях во дворах жилых кварталов. Еще недавно эти массовые захоронения мирных жителей были уютными и безопасными городами. Массовые захоронения. В 21 веке. Вот что я вам скажу в ответ на восхваление «великого русского живописи».

Каждый раз, когда вы будете рассказывать мне о «великом русском театре», я буду рассказывать вам историю женщины из Броварского района, из дома которой отступили русские мародеры и убрали металлочерепицу. Про танки и бронетранспортеры "Второй армии мира", загруженные до краев грабителями в украинских домах. Украденные телефоны, планшеты, телевизоры, стиральные машины, ковры, украшения, бутылки алкоголя, сковородки, одежда, игрушки, обувь - все, что видели эти Когда они попали в Беларусь, они заранее отправили награбленное в Россию. О том, как продавали ворованные на белорусских маркетплейсах. Вот что я вам скажу в ответ на восхваление «великого русского театра».

Каждый раз, когда вы мне рассказываете о «великом российском кино», я буду рассказывать вам о жестоко расстрелянных лошадях в конюшнях Киевской области. О животных зоопарка в Ясногородке, замерзших от голода и жажды. Про оленя с обгоревшей кожей после взрыва. А теперь о максимальной дикости... Про убитых и съеденных российскими оккупантами собак алабаев. Да, Алабай. Да, собаки. Да, съел. Вот что я вам расскажу в ответ о «великом российском кино».

Каждый раз, когда вы будете рассказывать мне о «великой русской литературе», я буду рассказывать вам о десятках перехватов разговоров русских солдат с их матерями и женами. Разговоры, в которых нет ничего, кроме "п#здов" и "х#й" и более непристойного языка. Разговоры, в которых жены приказывают мужьям, что украсть в украинских домах. Разговоры, где матери смеются, когда их сыновья рассказывают, как их однополчане насиловали «хохлушки» (жестокое название украинки И если из этих разговоров взять все нецензурные слова, то они будут содержать только "привет" и "привет". Вот что я вам скажу в ответ на восхваление "великой русской литературы".

Нет больше великой русской культуры, литературы, кино, живописи, театра, балета. Есть страна уродов, мародеров, насильников и убийц. Дикий народ, которому не место в цивилизованном мире!

А что касается "многострадальных" новых российских диссидентов в уютных квартирах Берлина, Лондона, Ларнаки, Милана, Тбилиси, Астаны, Вены и прочих временных приютах, пусть идут по маршруту российского военного корабля, гордо несущегося в своем ха ндс великой русской культуре!

Источник: facebook.com

Автор: Serhii Sobko

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