Что нужно для получения статуса беженца в Германии и что ждет украинца в европейской стране.

Война с Россией в Украине привела к тому, что большое количество наших соотечественников покидают страну в поисках убежища. Многие выбирают Германию, как развитое государство с приятными для беженцев условиями. Как получить статус беженца в Германии 2022 и стоит ли это делать. Помощь беженцам в Германии из Украины - как ехать Для того, чтобы оказаться на территории страны, украинцам не нужен биометрический паспорт или виза - можно въехать по внутреннему документу (для взрослых) и по свидетельству о рождении (для детей). Это касается всех лиц, которые находились на территории Украины 24 февраля. Правило пока что действует до 23 мая 2022 года. Наиболее распространенный вариант - приехать в Германию на поезде. Они идут со станций в Гдыни, Познани, Варшаве, Пшемысле, Кракове и Вроцлаве в Польше, из Будапешта в Венгрии и из Праги в Чешской Республике. Большинство поездов из Польши следуют в Берлин, однако некоторые идут и во Франкфурт на Одере, Котбус и Ганновер. Из Будапешта они идут через Вену в Мюнхен, Нюрнберг или Пассау, а из Праги в Дрезден.

Для украинцев проезд на поезде бесплатный, билет не нужен. Во время проезда волонтеры предоставляют питание, медицинскую помощь и все необходимые вещи вплоть до зарядки для телефона. На вокзале вы можете обратиться к полицейским, если чувствуете, что вам нужна помощь.

Если вы хотите поехать в другой город, вы можете приобрести бесплатный билет на вокзале и отправиться в Бельгию, Данию, Францию, Люксембург, Нидерланды, Австрию, Польшу, Швейцарию, Словакию, Чехию и Южный Тироль. Также иногда волонтеры развозят украинцев в другие федеральные земли, чтобы Берлин не испытывал перенасыщения беженцами.

Что ждет украинца по приезду в Германию

Власти страны предупреждают, что сразу по прибытии в Берлин украинцам необходимо обратиться в палатку под названием "Welcome Hall Land Berlin" на площади Washingtonplatz перед зданием вокзала. Там вам помогут с едой, медикаментами и жильем, а также скоординируют ваши дальнейшие действия.

В Центре прибытия вам сделают тест на коронавирус, а затем зарегистрируют. Также украинцы получают набор средств личной гигиены, трехразовое питание и комнату для ночлега. Стоит помнить, что регистрация - понятие, не тождественное получению статуса беженца. Украинцы могут находиться на территории страны без него.

Также беженцам в Германии предоставляются следующие основные виды помощи и финансовой поддержки:

деньги на карманные расходы в лагерях беженцев;

натуральные выплаты;

оплата жилья и других фактических расходов;

социальные пособия.

Каждому иностранцу выдаются деньги на карманные расходы - 135 евро для взрослого, для пар - 244 евро, а за каждого ребенка они получают дополнительно 80 евро.

Как получить статус беженца в Германии

Для того, чтобы получить статус беженца, украинцу необходимо обратиться в специальный центр (его адрес подскажут волонтеры в конкретном городе). Затем нужно пройти интервью, заполнить форму и подать заявку. Время ожидания статуса составляет около 6 месяцев, на этот период государство предоставляет пособие по безработице (385 евро), жилье и питание.

Существует альтернатива - временная защита. Ее украинцы получают автоматически, пересекая границу. Она оставляет за собой право на обретение статуса беженца, но открывает украинцу доступ к рынку труда, образованию, медицине и помощи. Для того, чтобы легализоваться в стране, нужно обратиться в специальные центры конкретного города, где вам выдадут документ, в котором описан ваш статус и права.

Источник: unian.net

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