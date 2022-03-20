Как уехать в Германию из Украины / depositphotos.com

Война с Россией в Украине привела к тому, что большое количество наших соотечественников покидают страну в поисках убежища. Многие выбирают Германию, как развитое государство с приятными для беженцев условиями. Как получить статус беженца в Германии 2022 и стоит ли это делать.

Помощь беженцам в Германии из Украины - как ехать

Для того, чтобы оказаться на территории страны, украинцам не нужен биометрический паспорт или виза - можно въехать по внутреннему документу (для взрослых) и по свидетельству о рождении (для детей). Это касается всех лиц, которые находились на территории Украины 24 февраля. Правило пока что действует до 23 мая 2022 года.

Наиболее распространенный вариант - приехать в Германию на поезде. Они идут со станций в Гдыни, Познани, Варшаве, Пшемысле, Кракове и Вроцлаве в Польше, из Будапешта в Венгрии и из Праги в Чешской Республике. Большинство поездов из Польши следуют в Берлин, однако некоторые идут и во Франкфурт на Одере, Котбус и Ганновер. Из Будапешта они идут через Вену в Мюнхен, Нюрнберг или Пассау, а из Праги в Дрезден.