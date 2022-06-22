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Как хваленый российский кибер-потенциал потерпел поражение в Украине - WP

Как хваленый российский кибер-потенциал потерпел поражение в Украине - WP

Издание Washington Post в лице Дэвида Игнатиуса разместило материал о том, как крупные американские технологические компании помогли Украине отразить нападения российских хакеров. В колонке под названием "Как хваленый российский кибер-потенциал потерпел поражение в Украине" анализируется сотрудничество гигантов кремниевой долины и властей США с Киевом. В частности:

● Эксперты американского киберкомандования отправились в Украину за несколько месяцев до начала войны. Компании Microsoft и Google начали помогать Киеву еще раньше.

● В российской группировке интернет-мошенников Conti, которая занималась распространением "захватнического" программного обеспечения, оказался украинский хакер. Он "слил" огромные объемы исходного кода и другие данные, которые позволили обезвредить нападавших.

● Microsoft потратил на финансовую и техническую помощь Украине 239 млн дол. В том числе эксперты компании тесно сотрудничали с украинскими властями, чтобы выявить и предотвратить потенциальные угрозы. По данным чиновников Белого дома, в первые дни войны Microsoft сумел оперативно обезвредить российскую хакерскую программу, которая пыталась удалить все данные на серверах украинского правительства.

● Google предоставил более чем 200 украинским сайтам доступ к программе "Project Shield", предназначенной для защиты от так называемых DDOS-атак – когда хакеры пытаются "положить" тот или иной интернет-сервер, бомбардируя его огромным количеством автоматических запросов.

● Компания SpaceX Илона Маска дала Украине множество терминалов для спутникового интернета, предоставляемого через его сеть "Starlink".

При этом решающую роль в этой борьбе могли сыграть именно украинские интернет-эксперты. "20 лет назад страна была печально известна как хакерский центр, и именно оттуда действовали первые мошенники с кредитными карточками, - пишет обозреватель. – Но такой уровень цифрового развития стал важнейшим преимуществом украинской обороны от рф".

"Парадоксальной выгодой этой войны стал тот факт, что с учетом зависимости России от западных технологий (а она распространяется даже на кибератаки) - Украина теперь сможет достойно отвечать Кремлю в течение многих лет. Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем менее эффективными будут становиться хваленые российские возможности в кибер-сфере", - заключает Washington Post.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15062

Новости портала «Весь Харьков»

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