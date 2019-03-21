Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 30

Как изменились зарплаты Россиян после оккупации Крыма и Донбасса

Как изменились зарплаты Россиян после оккупации Крыма и Донбасса

Средняя зарплата в Российской Федерации за последние пять лет обвалилась на 27%.

В частности, в 2014 году до оккупации Крыма и Донбасса россияне в среднем получали 876,4 доллара или 29,5 тысячи рублей (по курсу 33,7 рубля за доллар). Об этом свидетельствуют данные Twitter-канала Ешкин Крот‏, передает “Обозреватель”.

При этом в 2019 году показатель средней зарплаты в России упал до 640,5 доллара или 42,5 тысячи рублей (по курсу 66,5 рубля за доллар).

«46% россиян считают, что Россия движется по неверному пути. Это максимум за 13 лет», – сообщил автор публикации.

При этом он отметил, что пять лет назад так считали лишь 37% опрошенных.

«А ещё пять лет назад официальная средняя зарплата в долларовом эквиваленте была на ≈ 27% выше, чем сейчас», – говорится в сообщении.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Российские «банкиры» под прикрытием
Сегодня 07:02    103
Кремль осознает, что проигрывает выборы
Сегодня 05:55    230
«Активные подрывные усилия»: Россия вступает в финальный этап схватки за Украину
20.03.2019 10:33    306
В МИД РФ похвастались, как насолили Европе санкциями
20.03.2019 10:27    204
Платную регистрацию планшетов, смартфонов и ноутбуков введут в РФ с 2020 года
20.03.2019 10:04    169
КИБЕРВОЙНА. В Чехии действовал мощный центр кибератака против стран Запада
20.03.2019 09:43    101
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Военные Норвегии опубликовали данные о подрывной операции России против НАТО
20.03.2019 08:55    118
Павел Казарин: Пятилетка похмелья
20.03.2019 08:17    400
Світ не забув про п’яті роковини злочинної окупації й анексії Криму Росією
20.03.2019 06:53    102
Власти РФ усиленно заселяют оккупированный Крым русскими, — Меджлис
19.03.2019 11:04    152
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 