Как изменились зарплаты Россиян после оккупации Крыма и Донбасса

Средняя зарплата в Российской Федерации за последние пять лет обвалилась на 27%.

В частности, в 2014 году до оккупации Крыма и Донбасса россияне в среднем получали 876,4 доллара или 29,5 тысячи рублей (по курсу 33,7 рубля за доллар). Об этом свидетельствуют данные Twitter-канала Ешкин Крот‏, передает “Обозреватель”.

При этом в 2019 году показатель средней зарплаты в России упал до 640,5 доллара или 42,5 тысячи рублей (по курсу 66,5 рубля за доллар).

«46% россиян считают, что Россия движется по неверному пути. Это максимум за 13 лет», – сообщил автор публикации.

При этом он отметил, что пять лет назад так считали лишь 37% опрошенных.

«А ещё пять лет назад официальная средняя зарплата в долларовом эквиваленте была на ≈ 27% выше, чем сейчас», – говорится в сообщении.

Источник: sprotyv.info

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