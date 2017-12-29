Как изменится харьковская полиция (ИНФОГРАФИКА)

Харьковская полиция сформировала пять приоритетов. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, среди главных направлений деятельности:

совершенствование системы реагирования полиции;

безопасность на улицах и безопасность дорожного движения;

эффективное раскрытие уголовных преступлений;

развитие информационно-аналитического сектора;

формирование профессионального кадрового ядра, способного оказывать населению качественный правоохранительный сервис.

Для совершенствования системы реагирования полиции планируется создание единого для области Центра управления нарядами, развитие службы 102, создание Ситуационного центра для быстрого реагирования на чрезвычайные события, обеспечения нарядов полиции планшетами и другими техническими устройствами. В населенных пунктах установят видеокамеры для идентификации лиц и номерных знаков. Патрульную полицию Харькова объединят с Управлением превентивной деятельности в Харьковской области.

Внедряется "Скандинавская модель", которая предусматривает уменьшение количества полицейских и увеличения количества задействованных технических средств в охране правопорядка. Планируется формирование групп тактико-оперативного реагирования на угрозы безопасности и внедрения групп коммуникации (так называемых "переговорщиков") для бесед с участниками массовых мероприятий во избежание силовых приемов при проведении акций.

Запланирован ряд совместных проектов полиции и органов местного самоуправления всех уровней - программы "Безопасный город", "IT-Харьковщина". В разработке программы по безопасности дорожного движения, меры по реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков на период до 2020 года.

В рамках реализации международных проектов будет осуществляться реконструкция семи подразделений полиции в районах области, их работа будет организована по типу "полицейская станция". В перспективе - внедрение проекта "детективы", в котором будут объединены функций следственных и оперативных подразделений. Также запланирована модернизация Тренингового центра полиции для более качественной профессиональной подготовки кадров.

Источник: sq.com.ua

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