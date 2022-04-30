Как мировое сообщество помогает Украине в войне, которую развязала россия

● Украина получила от Норвегии зенитно-ракетные комплексы «Мистраль», - сообщил министр обороны страны Бьорн Ариль Грамм. Это оружие позволяет сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах до трех километров, а также они могут поражать крылатые ракеты.

● Польша поможет Украине восстанавливать разрушенную систему передатчиков теле- и радиовещания, – Госспецсвязи.

● Украина получит €495 миллионов дополнительной грантовой помощи от Всемирного банка, - пресс-служба Министерства финансов Украины.

● Австралия предлагает убежище украинским спортсменам на время войны — глава АОК и вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

● Швеция решили назвать часть парка, где находится посольство РФ, «Место свободной Украины» — мэр шведской столицы Анна Кениг Йерлмир

● МИД стран Балтии и Польши на встрече в Риге призвали увеличить военные поставки Украине, а также усилить антироссийские санкции, особенно в энергетическом секторе.

● Компания National Oilwell Varco, специализирующаяся на оборудовании и компонентах бурения и добычи нефти и газа, прекратила новые инвестиции и ограничила деятельность в России.

● Папа Римский Франциск трижды обращался к путину с просьбой разрешить судну с флагом Ватикана эвакуировать мирных жителей из «Азовсталь», но все три раза его просьба была отклонена — ll Messaggero.

● США начали подготовку бойцов ВСУ на дополнительных локациях в Германии.

● Администрация Джо Байдена хочет с помощью визовых послаблений переманить в США российских специалистов и этим ослабить высокотехнологичный потенциал россии — Bloomberg.

Источник: https://t.me/u_now/46329

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