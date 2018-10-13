Когда-то давно, в доДыныэровские времена, на Донбассе, то бишь в Луганской и Донецкой областях Украины, лютовала украинская хунта.

Хунта была настолько свирепа, что работали музеи, цирки, дельфинарии, театры, и даже опера, не говоря уже о банальных кинотеатрах, магазинах, банках и почтах.

Смертельная угроза висела тогда над «народом Донбасса». Еще бы, хунта платила пенсии и зарплаты, насчитывала субсидии, выполняла социальные обязательства, давала льготы этому самому «народу Донбасса», а еще, что страшнее всего, оказывала государственную поддержку всем этим музеям, театрам и операм.

«Народ Донбасса» при украинской хунте жил плохо. Еще бы - работа, зарплата, пенсии, субсидии, колбас в магазинах несчетное количество сортов, поэтому в выходные дни (о, боже, это вообще страшное издевательство) «народ Донбасса» ехал летом на море или базы отдыха, ходил в эти самые дельфинарии, музеи и театры.

Например, в страшных муках шахтеры из Свердловска, Луганской области, получив зарплату от 10 до 50 000 гривен, пенсию от 5 до 15 000 гривен под конвоем хунты, ехали на бесплатные матчи ФК «Шахтер» в Донецк, на концерты, а что самое страшное, их возили еще и смотреть на гей-европейские футбольные команды да нескрепных блистательных певиц мирового уровня.

В музеях и театрах Донбасса работали порабощенные украинской хунтой актеры, танцоры и другие культурные люди, которые в этой культуре были, как рабы в наручниках, так как мечтали о банальных житейских радостях- адидаске, бите, кастете и семках под «Владимирский централ».

В общем, страшное время было тогда в доЛугандонские времена.

А потом пришли асвабадители. Асвабадители махали флагом власовцев, пособников Гитлера и орали о борьбе с фашизмом. «Народ Донбасса» обрадовался. Еще бы, Донбасс сразу же превратился в Бамбас, граждане Украины - жители Луганской и Донецкой области в «нарот бамбаса», сами Луганская и Донецкая области стали «сранами», обзавелись армиями, границами, таможнями и законами про не впущать, а то убью.

Но люди радовались асвабаждению. Еще бы, можно было не только ходить с битой и кастетом, но и с МОНкой, ПЗРК, «Мухой», «Шмелем», ездить на танках, БТРах, расстреливать города из «ГРАДов».

Воздух свободы пахнул в морды «нароту бамбаса» перегаром, свинцом, порохом, гарью, мочой, что воистину было скрепным русским духом.

Никто больше не заставлял «нарот бамбаса» работать. Можно было просто грабить. Все украинское и европейское было названо нескрепным, так как «нарот бамбаса» оказался гундяево-помазанным и мочой-крещенный, а значит, стал выше по умственному и национальному признаку, чем «тупые омериканцы», о которых весело рассказывали им с российского телевизора.

Кстати, хунта же, в далекие до Дыныэровские времена, что хотела же сделать с «наротом бамбаса»-то, жуть, безвиз же им хотели, чтобы они в эти гей-европы ехали и рисковали своей пятой скрепой и нижним мочекрещеньем.

Гей-европы «нарот бамбаса» очень боялся и рыдал, держась зубами за скрепы, когда хунта принудительно везла в наручниках и колодках «нарот бамбаса» в Турцию и Египет, где животы болят от олинклюзива, который фактически втаптывал гордый «нарот бамбаса» мордой лица в тарелки с омарами.

А гастроли для мучеников сцены? Это же был ад, геноцид работников искусства, можно так сказать. Хунта же их на сцены Парижу, ЛондОну, а там же насилие и разврат, ни кокошников, ни сарафанов, ни казаков с нагайками.

«Нарот бамбаса» рыдма-рыдал, так просил Путина их освободить. Путин растрогался и ввел «нароту бамбаса» полный комплект, вернее, боекомплект, из улуса, мокши, бурятов, чувашей, сербов, осетин, адыгейцев, абхазцев и прочих кадыровцев, вооруженных до зобов скрепами, акбаром и российским РСЗО.

Лугандон поднялся с колен, в воздухе запахло перегаром и свободой.

Культура, наконец-то, стала наротной- балалайки, кокошники, сарафаны и гастроли на фронт.

Но, это присказка. Главная сказка впереди. Вернее, почему сказка, если быль, правда и реальность, подтвержденная скринами.

Оказалось, что «нароту бамбаса» нужно и мировое признание, и мировые турне, и даже мировые доллары с евро. Скрепы, они, конечно же, скрепы, но одним кокошником на голове сыт не будешь.

Асвабадители из культуры предпочитали наливайки и фены в вену, а «нарот бамбаса» как-то не ожидал вольной вольницы и начал нескрепно ныть по зарплате и украинской пенсии, на культуру забил, так же предпочитая наливайки, русскую группу «Воровайки» и адидаску с семками под пиво.

Театры и музеи стояли пустыми. Зарплату, конечно же, их работникам платили. В рублях. Из 20 000 гривен нескрепных и хунто ненавистных балерина стала получать 7 000 рублей. Скрепных. Лично обмоченных Путиным.

Зарплату асвабадители «нароту бамбаса» платили, никто не спорит, в рублях, понятное дело, асвабадители-то из России, но хотелось же и признания, адидаски и пиво как-то быстро приелись. Хотелось оваций, софитов.

Понимаю я их, работников культуры, хунта она жестокая и неуемная, быстро может приучить не только к стабильности в виде зарплат, гастролей и пенсий, но и вот к этому гей-европейскому, нескрепному, такому, как зритель, овации, софиты.

Вон, в Киеве, который до сих пор «оккупирован» хунтой, днем с огнем в театру билеты не купишь, ходит хунта по театрам, наглеет, кричит, небось «браво-бис», а актерам-певцам еще и цветы покупает. Тьху!

На Бамбасе асвабадители в театру ходят или до ветру или театралок пощупать. В общем, что-то не так стало в доме Лугандонском. Или асвабадители не те, или асвабажденные того.

А вот теперь официальные новости:

Вадим Писарев - руководитель «Донбасс Оперы», ярый сторонник асвабаждения бамбаса, триколорадник и рыфырындумщик, в 2014-м году обещавший своей труппе звезды Кремля, снова пообещал асвабажденным подчиненным. Но, теперь не секс-туризм на фронт, а настоящие гастроли в гей-европу и Омерику.

Вот здесь, не совсем понятно. Ведь «нарот бамбаса» все это время воевал-убивал-асвабаждался именно против того, чтобы гей-европа не дотянулась до них своими кощунственными нескрепными пальцами, а тут, раз, и гастроли, да в самый тыл врага, в самое Пекло Гомериканское. Похоже на провокацию против «наварасов» и «нарота бамбаса».

Балетная труппа Донбасс Опера-ДНР» сразу нескрепно ожила после такого заявления руководителя.

Им бы задуматься, вдуматься в то, что все обещания дыровских триколорадников исполнились лишь триппером, привезенным с фронта от асвабадителей, но никак ни «мировым признанием». Но…

Труппа вспыхнула истерией, перепилась, переиплась, и написала друг на друга доносы, чтобы определить круг скрепных людей, которые имеют право поработать в США за доллары, а может, чем черт не шутит, и сбежать из свободной и независимой Лугандонии куда-нибудь в мир и цивилизацию.

Готовились долго. Репетировали. Шили костюмы. Меняли рубли на доллары. Делали утяжки и подтяжки.

И вдруг…Беда пришла неожиданно, нежданно и, главное, коварно.

Заявления руководителя незаконно переподчиненной оккупантам «Донбасс Оперы-днр» Вадима Писарева о мировом признании артистов «днр» и предстоящих гастролях в США оказались …ложью...

Заявления артиста-коллаборанта, работающего в оккупированном Донецке, о том, что балетная труппа «Донбасс Оперы-днр» даст ряд представлений в крупных городах США, оказались таким же пшиком, как рыфырендум, скрепы, лугандония, и асвабаждение.

«Дорогие друзья, уже в сентябре текущего года наша балетная труппа театра представит в США балет «Щелкунчик», – заявил актерам Писарев,-нас ждут в крупных городах США- Нью-Йорке, Филадельфии, Балтиморе».

Актеры, как я уже писала, услышав мировое признание, пустили слезу на софиты, перепились, переиплись и написали друг на друга доносы, ужимая круг претендентов на поездку.

Но…Из крупных городов США, артисты «Донбасс Опера-днр» увидели лишь Енакиево, Харцизск и Торез, тех же дыровских ипиней.

Именно в Харцызске, Торезе и Енакиево прошли концерты (внимание) «в честь дня рождения легендарной шекспировской героини Джульетты в Енакиево, Торезе и Харцызске».

Сейчас труппа «Донбас Опера-днр» опять перепилась, переиплась и пишет друг на друга доносы, ужимая круг претендентов на очередную поездку в… Китай. Именно там ждут на гастроли клоунов из Лугандонии.

А вот здесь ремарочка. Биометрические паспорта для поездки в нескрепные США, Китай и другие «оккупированные» гей-европейской хунтой страны и города, артисты делали в Украине, как граждане Украины.

Вот прямо так взяли и порешали, кто сам съездил в логово «фашизма», в газовые камеры СБУ, а кто через решал порешал за доллары, но паспорта получили в Мариуполе. В «оккупированном укро-хунтой» Мариуполе.

И поехать они-то «нароты бамбаса» могут, и в Вену, и в Прагу, и в Париж, и Нью-Йорк, и Барселону с Филадельфией, и в Китай, что ж не поехать-то, хорошая страна с богатыми вековыми традициями, священным отношением к культуре, но исключительно, как граждане Украины, с украинскими паспортами, а не с тем, ксерокопным недоразумением черно-сине-красного цвета, которые им выдали в Лугандонии или Дырляндии, короче на «асвабажденном от укро-хунты бамбасе».

И вот все у них так. Вот во всем Лугандоне, как в этой истории. И не каются. И до сих пор орут- «путин введи, хунта, фошизмь».

А вот в Кремль «нароты бамбаса» почему-то на гастроли не едут. Хоть бы через Золотое кольцо расиии их кто пропустил. Заодно бы и жизнь в русских скрепных нижнегробовсках посмотрели. Ну, я думаю, что у артистов ОРДЛО все еще впереди. Они же могут в междунаротное турне в Лыныры поехать, в Осетию Южную или в Абхазию. Вот!

Источник: sprotyv.info

Автор: Олена Степова

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