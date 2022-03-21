Какие страны принимают беженцев из Украины 2022 / depositphotos.com

Большинство украинцев покидают страну, двигаясь в Польшу, но многие из них желают ехать дальше - в более развитые страны. Соединенные Штаты Америки и Канада долгое время были недоступны для украинцев, но сейчас есть возможность туда попасть. УНИАН выяснил, как живут беженцы в Канаде и США, а также какие положения действуют сейчас.

Ранее мы говорили о том, как получить статус беженца для украинцев 2022 в Британии.

Как попасть в США беженцем - условия и правила

Несмотря на заявления Джо Байдена о том, что американцы должны принимать украинцев, на данный момент таких полномочий с точки зрения юриспруденции в США нет. Политическое убежище и статус беженца может просить человек, который в своей стране преследуется правительством или определенной группой лиц. Если агрессором является третья сторона, такое правило не работает.

Для того, чтобы украинцу эмигрировать в статусе беженца, нужно пройти очень долгую и сложную процедуру. Представители ООН внимательно изучают ситуацию человека и определяют страну, в которую он поедет. Причем, далеко не всегда этим местом оказываются Штаты.

Жители Украины, которые хотят въехать на территорию США, подают документы на обычную туристическую визу. По ней нельзя работать или записывать ребенка в государственную школу, но частная доступна.