Кто имеет право на статус беженца в США или Канаде и какие условия выдвигают власти для украинцев

Большинство украинцев покидают страну, двигаясь в Польшу, но многие из них желают ехать дальше - в более развитые страны. Соединенные Штаты Америки и Канада долгое время были недоступны для украинцев, но сейчас есть возможность туда попасть. УНИАН выяснил, как живут беженцы в Канаде и США, а также какие положения действуют сейчас. Ранее мы говорили о том, как получить статус беженца для украинцев 2022 в Британии. Как попасть в США беженцем - условия и правила Несмотря на заявления Джо Байдена о том, что американцы должны принимать украинцев, на данный момент таких полномочий с точки зрения юриспруденции в США нет. Политическое убежище и статус беженца может просить человек, который в своей стране преследуется правительством или определенной группой лиц. Если агрессором является третья сторона, такое правило не работает. Для того, чтобы украинцу эмигрировать в статусе беженца, нужно пройти очень долгую и сложную процедуру. Представители ООН внимательно изучают ситуацию человека и определяют страну, в которую он поедет. Причем, далеко не всегда этим местом оказываются Штаты. Жители Украины, которые хотят въехать на территорию США, подают документы на обычную туристическую визу. По ней нельзя работать или записывать ребенка в государственную школу, но частная доступна.

Кроме того, власти Америки говорят, что для украинцев, которые прибыли в страну до 1 марта 2022 года, выдается временный защищенный статус на 18 месяцев. Сотрудники миграционных служб рекомендуют тем, кто все-таки решил попытать счастья, записываться на собеседование не в консульствах Польши, а в других государствах - там меньше очереди и ниже нагрузка на сотрудников.

Можно ли уехать в Канаду как беженец - развеиваем мифы

Канада обещает, что в скором времени предоставит украинцам специальное разрешение - Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. По нему граждане нашей страны могут въехать на территорию другого государства и находиться там до двух лет. Такое разрешение открывает доступ к рынку труда, медицине и образованию.

То же самое касается и украинцев, которые на данный момент находятся в Канаде - они могут продлить срок действия своей визы. Если вы получили приглашение на работу в Канаде, то можете остаться там и трудиться, пока ждете оформления бумаг на разрешение.

Еще один приятный момент - украинцы могут не платить за проездные документы, паспорта и визы, удостоверения и тд, если заявления на них поданы после 22 февраля 2022 года.

Тем не менее, эксперты не рекомендуют украинцам подаваться на статус беженца даже в условиях военного конфликта. Всё потому, что процедура оформления сложнее, чем во многих других странах, а война не является поводом для предоставления убежища.

Источник: unian.net

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