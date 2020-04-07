Как правильно ходить в магазин во время карантина

Минздрав рекомендует украинцам разбить процесс совершения закупок во время карантина на три этапа: подготовку, поход в магазин и возвращение.

В рамках каждого из них стоит соблюдать несколько простых правил.

Подготовка:

- Избегать часа пик



- Надевать маску

- Носить с собой средство для дезинфекции

- Ходить в магазин без детей и пенсионеров

Поход:

- Соблюдать дистанцию 1,5 - 2 метра

- Не опустошать магазинные полки

- Оплачивать покупки при помощи бесконтактных платежей Apple или Google Pay

Возвращение:

- Мыть руки после возвращения домой

- Не мыть продукты мылом

- Утилизировать пакеты

- Дезинфицировать место, на котором стояли пакеты

Также в Минздраве пояснили, почему пожилым людям нельзя выходить из дома. Почти у всех людей старше 60 лет в Украине есть хронические заболевания, которые приводят к несовместимым с жизнью состояниям при подключении коронавирусной болезни.

Новости портала «Весь Харьков»