Как правильно ходить в магазин во время карантина
Минздрав рекомендует украинцам разбить процесс совершения закупок во время карантина на три этапа: подготовку, поход в магазин и возвращение.
В рамках каждого из них стоит соблюдать несколько простых правил.
Подготовка:
- Избегать часа пик
- Надевать маску
- Носить с собой средство для дезинфекции
- Ходить в магазин без детей и пенсионеров
Поход:
- Соблюдать дистанцию 1,5 - 2 метра
- Не опустошать магазинные полки
- Оплачивать покупки при помощи бесконтактных платежей Apple или Google Pay
Возвращение:
- Мыть руки после возвращения домой
- Не мыть продукты мылом
- Утилизировать пакеты
- Дезинфицировать место, на котором стояли пакеты
Также в Минздраве пояснили, почему пожилым людям нельзя выходить из дома. Почти у всех людей старше 60 лет в Украине есть хронические заболевания, которые приводят к несовместимым с жизнью состояниям при подключении коронавирусной болезни.