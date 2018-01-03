Как работает система контроля биометрических данных на вокзале, в аэропорту и на границе

Запрашивает указательный палец правой руки. Видите сюда!

Раиса Сафонова с дочерьми и внучкой едет из Москвы в Харьков навестить родственников. Поезд «Москва-Харьков» прибыл по расписанию, сразу началась проверка документов. Семья Сафоновых видит мобильный считыватель биометрических данных впервые в жизни. Это специальный планшет с помощью, которого сканируют отпечаток указательного пальца:

Марина, москвичка

Все очень вежливые, тактичные, все хорошо.. пока.

Оксана Иванец, пресс-офицер Восточного регионального управления ГПСУ

При оформленні потягу знімається один відбиток пальця, це пов’язано з тим, що на територію України іноземці прибувають масово і у великій кількості,і щоб зменшити час оформлення знімається один відбиток

На пункте пропуска «Гоптовка» система биометрического контроля работает с ноля часов 1 января 2018. За три дня до этого ее тестировали, искали недостатки и исправляли их. Здесь одним пальцем не обойдешься, при первом пересечении границы иностранцев обязательства связали оставлять отпечатки всех пяти пальцев, при повторном пересечении - хватит четырех:

Андрей Николаевич подходите, правая рука четыре пальца вместе прикладіваем, пока я вам не скажу отпускать, готово. Теперь этот палец! Готово.

Техника, которая считывает данные - это украинская разработка, говорят пограничники. Она сама предлагает инспектору выбрать лучший отпечаток пальцев, но, признаются, не всегда это получается качественно:

Сергей Сальный, нач. отдела связи, автоматизации и информации пограничного отряда

Не завжди у людей можна якісно зняти відтиски пальців. Це пов’язано з людьми похилого віку. Я думаю, що це пов’язано з тим, що малюнок на пучках пальцях він дійсно вже у людині затертий і крім того це спостергіється у людей робітничих професій, таких як будівельники.

Пенсионер Иван Иванович житель Белгорода стоит у окошка и жалуется, что его палец с первого раза считать не удалось, он раздражен и жалуется, что система несовершенна:

Иван Иванович, житель Белгорода

Че ано недоусовершенстввано, шо тыікаєш по 48 раз, приложил и всьо. А это ну че? Выворачивать руку туда сюда, че это? Цивилизация какая? Неудобно по вашому? Кончно очень неудобно

Украинские пограничники говорят, нужно время для устранения всех проблем. Хотя очередей и ажиотажа на «Гоптовке» нет. В международном аэропорту «Харьков» тоже все идет по процедуре. Здесь маленький пока процент иностранных граждан, которым нужно считывать данные. Напомним, представители 70 стран, для которых введен решением СНБО биометрический контроль, предоставлять отпечатки пальцев независимо от того, биометрические в них паспорта или нет.

Агентство Телевидения Новости