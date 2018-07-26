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Как «разжигают» на Балканах: сербские «друзья Путина» обвинили Черногорию в геноциде

Как «разжигают» на Балканах: сербские «друзья Путина» обвинили Черногорию в геноциде

Министр без портфеля в правительстве Сербии и председатель пророссийской Сербской народной партии Ненад Попович заявил, что власти Черногории "настойчиво и систематически" якобы осуществляют против сербов "геноцид идентичности". Об этом сообщает RTCG.

Стоит отметить, что риторика чиновника пророссийской Сербии во многом повторяет клише кремлевской пропаганды, с поправкой на местные особенности. В частности, Попович поддержал заявление патриарха Сербской православной церкви Иринея, который ранее заявил, что положение сербов в Черногории является таким же, "как во времена Независимого Государства Хорватия", то есть во время фашистской оккупации.

Попович пожаловался на вытеснение кириллицы в Черногории, "уничтожение" сербских писателей и всестороннюю дискриминацию сербов. "Те, кто заявляют о себе как сербы, подвергаются дискриминации по всем признакам и не могут получить работу на государственной службе", - заявил он. По его словам, Сербскую церковь в Черногории преследуют, а граждане Черногории, которые провозглашают себя представителями сербского народа, боятся за свою "физическую безопасность".

"Сербия должна решительно поддержать сербский народ в Черногории. Проблему угнетения нашего народа необходимо поднять перед международными институтами и мировой общественностью", - заявил Попович, подчеркнув, что уважение прав сербов и Сербской православной церкви в Черногории является условием для развития добрых отношений.

Источник: sprotyv.info

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