Как в украинском националистическом лагере детей учат убивать на фоне неприкрытого расизма и ксенофобии (фото, видео)

На этой неделе сразу два авторитетных мировых СМИ написали о том, как в летнем лагере националистической организации «Сокол» на западе Украины детей учат пользоваться оружием и будят по ночам взрывами гранат. Также им рассказывают об упадке морали в Европе. И здесь вопрос может быть только один - куда смотрят родители этих детей?!

Агентство The Associated Press побывало в летнем лагере для детей, организованном националистической организацией «Сокол». В репортаже «Как детей учат убивать в украинском националистическом лагере» агентство пишет, что у расположенного в лесу на западе Украины лагеря две цели: научить детей защищать свою страну от россиян и распространять националистическую идеологию.

Большинство детей здесь — подростки, но есть и те, кому меньше восьми лет.

«Мы никогда не поднимаем оружие на людей. Но мы не считаем людьми сепаратистов, «зеленых человечков» и оккупантов из Кремля. Поэтому в них целиться можно и нужно», — говорит детям инструктор и глава «Сокола» Юрий «Чернота» Черкашин.

По его словам, важно воспитывать в молодых людях националистическое мышление, чтобы в будущем они смогли бороться с Россией Путина и принимать «вызовы, которые могут уничтожить» европейскую цивилизацию. Инструктор и бывший глава «Сокола» Руслан Андрейко в качестве примера упадка морали в Европе приводит защиту прав ЛГБТ.

Некоторые подростки скучают на лекциях, другие — внимательно слушают. На перерыве один из школьников достает гитару — на ней наклейка с изображением летящих в мечеть бомб и надписью: «Белая Европа - наша цель».

У детей в лагере суровые условия. Ночью их может разбудить «взрыв» гранаты, а на тренировках они учатся держать автоматы АК-47.

Украинских националистов, как пишет AP, обвиняют в насилии и расизме, но именно они стали основной волонтерской силой в конфликте Украины с Россией. И они поддерживают связи с властью. В этом году Министерство молодежи и спорта выделило 4 миллиона гривен (около $150 тысяч) на финансирование некоторых организованных националистами молодежных лагерей. Официальная цель — «национально-патриотическое воспитание». По словам пресс-секретаря министерства Натальи Вернигоры, деньги распределяются коллегиальным органом, который ищет «признаки ксенофобии и дискриминации, но не анализирует деятельность конкретных групп».

Что такое «Сокол»

«Сокол» позиционирует себя как молодежная военно-спортивная организация. На ее сайте написано, что она существует с 1894 года, в конце 30-х ее запретили большевики, а в 2006-м возродила «правая молодежь Львова, лояльная к «Свободе». «Свобода» считается главным партнером «Сокола».

Сейчас ячейки «Сокола» есть во всех областях страны. Организация «занимает позицию современного украинского социал-национализма, основанного на традициях борьбы националистического движения прошлых столетий». Главное направление деятельности «Сокола» — национально-патриотическое воспитание молодежи. Организация проводит 16 спортивно-воспитательных лагерей для детей в разных областях, ее активисты читают патриотические лекции в школах.

Двое активистов «Сокола» — бывший глава каменец-подольской ячейки и доброволец батальона «Січ» Игорь Гуменюк и его друг Сергей Крайняк — сейчас находятся под судом по обвинению в теракте под зданием Верховной Рады 31 августа 2015 года. Тогда из-за взрыва гранаты во время митинга погибли четверо нацгвардейцев, еще 142 человека были ранены.

Юрий «Чернота» Черкашин возглавляет «Сокол» с 2014 года. С июня того же года Черкашин служил в АТО в составе батальона МВД «Січ», сформированного из членов «Свободы». В 2015 году был ранен возле Донецкого аэропорта, участвовал в обороне села Пески.

Источники: The Associated Press, Euronews

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