Как заключить брачный контракт в Украине? Пример заполнения договора онлайн, образец

Каждый гражданин Украины с определенного возраста задавал себе вопрос - что такое брачный договор и нужно ли составлять брачный контракт? Не повлияет ли это на отношения?

Когда люди женятся, то не спешат обсуждать имущественные отношения. Предугадать, как сложится и сколько продлится семейная жизнь, невозможно, а вот обезопасить себя от материальных последствий развода можно заранее, подписав брачный договор.

Зачем нужен брачный контракт?

Договор между будущими мужем и женой или уже женатой парой регулирует, кому принадлежит имущество, взаимные финансовые обязанности и права, сколько денег выделяет на детей каждый из родителей, как распределяются доходы и расходы. Базовая позиция договора такая: все, что принадлежит одному из супругов, ему и остается. В соглашении не прописывают мелочи — кто будет мыть посуду, заправлять автомобиль или покупать продукты.

Моя собственность принадлежит мне! Зачем это прописывать в договоре?

Семейный кодекс Украины предусматривает, что имущество, которое муж и жена нажили в браке, — общее. Это касается квартиры, машины, заработной платы, доходов от банковских депозитов и так далее. В 65 статье кодекса говорится о том, что если один из супругов занимается предпринимательством, то делает все с согласия партнера: платит за аренду помещений, коммунальные услуги, зарплату персоналу. Согласие не нужно каждый раз подтверждать письменно, кроме случаев, когда речь идет о ценном имуществе. Но один из супругов может подать в суд, если важные договоры подписали без его ведома. Если пара хочет разделить имущество и обязанности иначе, то должна заключить для этого брачный контракт.

Чтобы заключить договор в Украине, обязательно жениться / выходить замуж?

Действие брачного договора начинается в день регистрации брака. До этого нотариус должен проверить, есть ли у вас заявление в ЗАГС. Соглашение может заключить и давно женатая пара. Иногда договор заключают накануне развода. Для брачного договора не нужно оценивать имущество, а если делить его после развода, то 10% от стоимости всех активов придется отдать нотариусу.

Альтернатива брачному договору — соглашение между парой, живущей в гражданском браке. Это контракт, который регулирует, кому принадлежит имущество в незарегистрированном браке. О нем идет речь в Семейном кодексе, а по содержанию он может быть идентичен брачному договору.

Сколько это стоит?

Расходы на брачный договор зависят от того, к кому именно вы обратитесь за помощью. Нотариус составит стандартный проект контракта и объяснит, что означает каждый из его пунктов. В Украине такая услуга стоит от 4 до 6 тысяч гривен.

Если нужен индивидуальный подход к договору, то стоит обратиться к юристам. Цена будет зависеть от квалификации и опыта консультанта. За индивидуальный подход просят около тысячи долларов. Еще дороже будет стоить соглашение, составленное на двух или более языках: придется оплатить и работу переводчика. Он должен присутствовать, когда вы подписываете договор, чтобы засвидетельствовать достоверность перевода.

Лучше обращаться к юристу или к нотариусу?

Лучше идти к юристу. У специалистов с опытом работы должен быть опросник, который помогает супругам выяснить , что должно быть указано в контракте. Там есть пункты о том, кому принадлежит имущество в браке и в случае развода, о долгах или жилье. Например, если квартира принадлежит мужу, стороны могут договориться, что в ней будут жить родители жены. Отдельно оговариваются детали воспитания и финансирования детей. Юрист прорабатывает все индивидуально, у нотариуса есть только шаблон.

Здесь можно заполнить, скачать и сохранить брачный договор в режиме онлайн:

Здесь образец:

Сколько времени нужно, чтобы оформить договор?

Нужен месяц. Сначала стороны заполняют опросник. Далее юристы примерно неделю работают над основой контракта. Еще в течение двух-трех дней каждый из пары должен ознакомиться с соглашением, договориться между собой и разобраться, что им нравится, а что нет. Если все хорошо, то юристы на протяжении двух недель дорабатывают окончательный проект брачного договора. Остается только подписать его.

Можно ли оспорить договор в суде?

Да, однако признать брачный контракт недействительным можно только в случае, если одна из сторон попадает в абсолютно невыгодное нотариальное положение — например, полностью отказывается от всего имущества в пользу другого. В контракте есть пункт, где каждый из супругов должен подтвердить, что он понимает, что именно подписывает, знает положения законодательства, получил надлежащую юридическую консультацию и находится в здравом уме.

Как подписать договор, чтобы потом с ним не было махинаций?

Когда заключаете договор, продумайте, что будет, если начнут оспаривать каждый конкретный пункт. Сможете ли вы с юристом потом его защитить? Если да, то оставляйте. Есть сомнения — тогда надо переписывать или удалять.

Лучше всего, когда у каждой из сторон есть независимый юридический консультант. Тогда перед подписанием вы сможете еще раз проверить все пункты договора: соответствуют ли они вашим интересам, правильно ли сформулированы условия.

Если мы заранее думаем, как оформить брачный контракт, это значит, что мы точно расстанемся?

Это стереотип. В большинстве стран Европы брачный договор давно входит в to do list перед женитьбой. Брачный контракт — это не только о разводе. Его главная цель — урегулировать, кому принадлежит имущество в браке.

Как правильно объяснить партнеру, что контракт нужен?

Обратите внимание на то, какие преимущества от этой сделки будет иметь каждый из вас. Например, муж ведет бизнес, в котором есть риски. В брачном договоре можно прописать, что в случае банкротства за долги заберут только его имущество, а не совместное. Это защитит жену и детей от кредиторов.

В договоре можно зафиксировать, кто из пары будет содержать детей, платить за их обучение. Стоит указать, с кем в случае развода останутся дети, и будет ли платить тот из родителей, который не будет жить с ребенком, алименты. Индивидуальный подход нужен в каждом случае.

Источник: Бабель

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