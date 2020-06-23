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Какие дни будут для украинцев выходными по случаю дня Конституции

Какие дни будут для украинцев выходными по случаю дня Конституции

В конце текущего месяца в связи с празднованием Дня Конституции украинцы получат три полноценных выходных - отдыхать от работы можно будет 27, 28 и 29 июня.

Такие длительные выходные обусловлены тем, что один из главных государственных праздников в этом году выпал на воскресенье.

Дата этого праздника не меняется, День конституции традиционно отмечают 28 июня. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Конституцию. С того момента 28-й день первого летнего месяца стал официальным праздничным и выходным днем в Украине. Кстати, День Конституции Украины - единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

Поскольку праздничный день выпадает на воскресенье, выходным также будет следующий день – понедельник, 29 июня. Таким образом, украинцы получат три полноценных выходных, отрабатывать которые не придется.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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