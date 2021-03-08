Какие праздники Украина отмечает в марте

Первый месяц весны 2021 года богат на разнообразные праздники, среди которых встречаются довольно необычные и малоизвестные. Без сомнения, один из самых примечательных и солнечных праздников – Международный женский день.

Итак, основные праздники и памятные даты марта:

– 1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День "Ноль дискриминации";

– 3 марта – Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы;

– 6 марта – Вселенская родительская суббота;

– 7 марта – Всемирный день детского телевидения и радиовещания;

– 8 марта – Международный женский день, начало Масленицы;

– 9 марта – Международный день диджея, день рождения Тараса Шевченко;

– 12 марта – Международный день сна;

– 13 марта – День землеустроителя Украины;

– 14 марта – Международный день числа "пи", Международный день планетариев, День украинского добровольца, прощеное воскресенье;

– 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, начало Великого поста;

– 17 марта – День святого Патрика, День мобилизационного работника в Украине;

– 19 марта – День клиента;

– 20 марта – День весеннего равноденствия, Международный день счастья;

– 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день лесов, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, Всемирный день домашнего хозяйства, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника;

– 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;

– 23 марта – Всемирный день метеоролога;

– 24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв;

– 25 марта – День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей или пропавшими без вести;

– 26 марта – День Национальной гвардии Украины;

– 27 марта – Час Земли, Международный день театра, Песах (еврейская Пасха, начинает праздноваться от захода солнца).

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»