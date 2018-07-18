Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:01
Просмотров: 95

"Какой мы хотим Украины?"

"Какой мы хотим Украины?" - такую ​​общенациональную дискуссию начал в Киеве, Львове, а теперь и в Харькове политик Роман Бессмертный, который еще и акцентирует внимание на том, что собирается баллотироваться в Президенты.

Роман Бессмертный, политик, вице-премьер-министр в 2005 г.:

Мій задум такий: провести виборчу кампанію. Зламати весь той хлам, який є, під назвою українська політична система, і вийти на зовсім інші засади і рельси формування політичної системи.

В частности, политик считает, что следует подготовить Конституционный акт, который должен стать ключом для создания иной модели государства.

Роман Бессмертный, политик, вице-премьер-министр в 2005 г.:

Нам треба проговорити спочатку цінності, інстутиційні речі. Виробити замовлення - що хоче людина, українець. Потім виписати це відповідними буквами, словами, відповідними інститутами конституційними. Щоб це була конституція, яка відображає ідею суспільства українського.

Роман Бессмертный предлагает в течение переходного периода, сроком до трех лет, провести содержательную глубокую конституционную дискуссию во главе с новоизбранным Президентом в формате Президент - парламент - общественность.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Турецкая компания хочет создать с ГП «Антонов» совместное предприятие
Сегодня 09:57    86
Нова армія: Україна відновлює ракети до ЗРК С-300В1
Сегодня 09:10    122
Мы будем усиливать оборону Мариуполя — Президент
Сегодня 06:07    174
Чималий смерч вразив туристів курортного Бердянська – ФОТО, ВІДЕО
17.07.2018 09:37    379
Срок эксплуатации третьего блока Ровенской АЭС продлен на 20 лет
17.07.2018 09:24    91
Нідерланди входять до ТОП-4 країн-споживачів української агропродукції
17.07.2018 08:50    100
Немецко-японская компания строит в Украине завод кабелей для электромобилей
17.07.2018 07:37    164
Переходим на "цифру": стало известно, когда в Харькове отключат аналоговое телевидение
17.07.2018 07:27    853
Аграрный фонд получил 2,2 млн прибыли вместо запланированных 28 млн убытков
16.07.2018 09:51    90
Глава УГКЦ: греко-католиків ніхто не буде примушувати переходити до Української Помісної Церкви
16.07.2018 09:25    90
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 