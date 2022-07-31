Какой стала путинская Россия за 22 года
1. Вся власть коррумпированная;
2. Свобода слова полностью уничтожена, силовики заставляют народ молчать;
3. Вся оппозиция либо сидит по сфабрикованным делам, либо эмигрировала;
4. Народ находится на нижней отметке уровня нищеты;
5. Фальсификация выборов не прикрывается;
6. Одобрение народа покупается подачками к праздникам и выборам;
7. Мировые события освещаются только пропагандой;
8. Отрицательное отношение к войне наказывается тюрьмой;
9. Солдаты, убивающие мирное население Украины, возводятся в ранг героев;
10. Россия полностью изолирована цивилизованным сообществом, среди "друзей" — страны-террористы и диктаторы.
Власть в России сегодня существует не ради общего блага, а ради сохранения власти.
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/2442