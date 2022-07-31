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Какой стала путинская Россия за 22 года

Какой стала путинская Россия за 22 года

1. Вся власть коррумпированная;

2. Свобода слова полностью уничтожена, силовики заставляют народ молчать;

3. Вся оппозиция либо сидит по сфабрикованным делам, либо эмигрировала;

4. Народ находится на нижней отметке уровня нищеты;

5. Фальсификация выборов не прикрывается;

6. Одобрение народа покупается подачками к праздникам и выборам;

7. Мировые события освещаются только пропагандой;

8. Отрицательное отношение к войне наказывается тюрьмой;

9. Солдаты, убивающие мирное население Украины, возводятся в ранг героев;

10. Россия полностью изолирована цивилизованным сообществом, среди "друзей" — страны-террористы и диктаторы.

Власть в России сегодня существует не ради общего блага, а ради сохранения власти.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/2442

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