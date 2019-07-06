Каковы шансы на освобождение украинских моряков: отвечает адвокат

Пленные украинские моряки находятся в боевом настроении, ведь понимают, что сейчас есть хороший шанс на их освобождение. А еще моряки – готовые к трудностям службы натренированные военные, поэтому им легче переносить условия СИЗО, чем гражданским.

Во-вторых, моряки привыкли к замкнутому пространству. Ведь находясь в море, никуда далеко не уйдешь.Поэтому следственный изолятор менее психологически травмирующий для них, чем для тех же гражданских, рассказал член группы адвокатов пленных украинских моряков Николай Полозов.

Кроме того, у моряков есть телевизоры, они следят за новостями, общаются с адвокатами, с консулами и узнают последние новости из дома.

Обычно у заключенных после полугода пребывания в следственном изоляторе наступает кризис. Они понимают, что это может затянуться на долгое время, и это 4 стены, от которых никуда не деться.

У моряков – наоборот, они понимают, что сейчас есть хороший шанс на их освобождение, подчеркнул адвокат.

"Они (моряки) знают, что была проведена огромная внутриполитическая работа, есть решение Трибунала по морскому праву. Поэтому у них боевое настроение. Они верят и надеются, что все эти возможности в максимально короткий срок реализуются, и они вернутся домой", – рассказал Полозов.

Он также думает, что Россия все же освободит пленных моряков. Ведь нота, которую МИД России направил МИД Украины, показала, что РФ готова де-факто выполнить решение Трибунала ООН и освободить моряков из-под стражи под определенные гарантии, как это было указано в ноте.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и судна. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

Агентство Телевидения Новости