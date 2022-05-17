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Канада готова допомогти суднами для експорту українського зерна

Канада готова допомогти суднами для експорту українського зерна

Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи, аби допомоги в експорті українського зерна.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення самітів G7 та НАТО.

"З європейськими, американськими та канадськими відомствами обговорюється багато маршрутів. Ми також перебуваємо у контакті з іншими юрисдикціями: від Польщі до Румунії, країн Балтії та Туреччини", - сказала Жолі.

Вона пояснила, що Канада - один з найбільших експортерів зерна у світі, тож має значний досвід у цій сфері.

"Ми працюємо над цим... аби долучитися до величної місії з "визволення" українського зерна", - зазначила очільниця МЗС.

Жолі наголосила на важливості експорту українського зерна до країн Близького Сходу та Африки для уникнення продовольчої кризи в цих регіонах.

Як повідомлялося, через блокаду українських морських портів на світовий ринок не потрапило 7 млн тонн пшениці, 14 млн тонн зерна кукурудзи, 3 млн тонн соняшникової олії та 3 млн тонн соняшникової макухи. Це вже призвело до рекордного зростання цін на світовому ринку та неминуче матиме наслідком світову продовольчу кризу і зростання інфляції.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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