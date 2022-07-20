Канада готує Україні подарунок до Дня Незалежності

У громадській організації UHelpUkraine анонсували збір коштів на «Байрактар» – волонтери планують зібрати 7 мільйонів канадських доларів (160 мільйонів гривень).

За допомогою українсько-канадської громади та всіх тих, хто підтримує боротьбу України проти тиранії, ми можемо сприяти реальним змінам і допомогти нашим героям повернутися додому, – йдеться на сайті ініціативи.

Нагадаємо, раніше кошти на БПЛА для ЗСУ вже збирали громадяни Литви, Польщі та Норвегії.

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А тим часом Байрактар, який Україні подарували литовці, вже допомагає нищити ворога.

Перший результат – фіксація координат 18 російських бойових машин, по яких потім спрацювала наша артилерія. Техніка знищена, безпілотник на базі. Литовський журналіст Андрюс Тапінас, який ініціював збір коштів на Байрактар для України, назвав це найкращою інвестицією.

Джерело: https://t.me/spravdi/13615

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