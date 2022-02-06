Канада отправила в Украину партию военной помощи: что известно

Из Канады в Украину отправлен самолет с грузом нелетального вооружения и канадскими инструкторами, которые обучат украинских военных работе с ним.

«Среди отправленного снаряжения: средства индивидуальной защиты и переноса грузов, а также разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения», — говорится в сообщении Минобороны Канады.

В Украину прилетят канадские военнослужащие, которые «помогут в интеграции снаряжения» и научат украинских коллег работать с ним. «Эти военнослужащие останутся в Украине для проведения дополнительного наставничества украинских силовиков», — говорится в сообщении.

Напомним, с 2015 года Канада предоставила Украине нелетальное военное оборудование более чем на 23 млн. долларов. Речь идет о системах коммуникации, полевом госпитале и средствах разминирования.

Источник: sprotyv.info

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