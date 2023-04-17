Канада передаст Украине конфискованный у россиян Ан-124 — премьер-министр Украины Денис Шмигаль

Это свершится в рамках новых санкций Канады против российских предприятий. Кроме самолета Канада передаст и другие активы российской компании «Волга-Днепр» в пользу Украины.

«Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета АН-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», — пишет премьер.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/15101

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