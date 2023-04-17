Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 110

Канада передаст Украине конфискованный у россиян Ан-124 — премьер-министр Украины Денис Шмигаль

Канада передаст Украине конфискованный у россиян Ан-124 — премьер-министр Украины Денис Шмигаль

Это свершится в рамках новых санкций Канады против российских предприятий. Кроме самолета Канада передаст и другие активы российской компании «Волга-Днепр» в пользу Украины.

«Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета АН-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», — пишет премьер.

#Канада #санкции

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15101

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Український студент створив фотопроєкт про автентичні криниці Буковини
Сегодня 10:26    102
Альянс для вытеснения РФ с мирового рынка ядерного топлива создали США, Великобритания, Франция, Канада и Япония
Сегодня 10:14    101
Пасхалка Пригожина
Сегодня 09:50    161
Міноборони рф та ПВК "Вагнера" останніми тижнями почали співпрацювати з метою якнайшвидшого захоплення Бахмута
Сегодня 09:27    109
На Троєщині 34-річний киянин кинув гранату у дівчину, яка не відповідала йому взаємністю
Сегодня 09:03    142
Харківщина. 17 квітня
Сегодня 08:49    109
YouTube припускає розміщення відео, що рекламують терористичну групу «Вагнера» - Sunday Times
Сегодня 08:42    128
«Україна напала першою» і «росія тут ні при чому»: якими міфами про АТО росія намагалася обманути світ
Сегодня 08:42    132
СБУ затримала у Києві та Вінниці ділків, які намагалися видурювати гроші з бійців ЗСУ та їхніх родичів
Сегодня 08:31    129
Фабрики зверья
Сегодня 08:20    149
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 