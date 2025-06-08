Канада продовжила безмитний режим для товарів з України до 2026 року

Міністр фінансів та національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив про продовження дії розпорядження щодо звільнення від мит для українських товарів ще на рік

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Так, безмитний режим для товарів з України діятиме до 9 червня до 2026 року.

"Канада підтвердила свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні, включаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Сьогоднішнє оголошення підкріплює цю відданість, допомагаючи підтримувати українську економіку та демонструє рішучість Канади стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", – йдеться в заяві міністра.

Нагадаємо, що безмитний режим для українських товарів у Канаді діє з 9 червня 2022 року і щорічно продовжується як спосіб підтримки української економіки в умовах російської агресії. На відміну від США та Європейського Союзу, які у 2025 році відмовилися від митних пільг для України, Канада вирішила продовжити цей спосіб підтримки української економіки.

Джерело: espreso.tv

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