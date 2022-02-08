Канада відправила до України “нелетальну” військову допомогу

Серед надісланого обладнання – засоби розвідки

Як повідомив Уряд Канади, до України військово-транспортним літаком Boeing C-177 “Globemaster III” відправлено інструкторів і партію військової допомоги, що включає засоби розвідки, логістичного забезпечення та індивідуального захисту.

Крім того, повідомляється, що канадські військовослужбовці залишаться в Україні для додаткового навчання українських сил безпеки. Місця та дати прибуття інструкторів, які братимуть участь у розширенні Канадою навчальної місії “Операції UNIFIER”, не розголошуватимуться з міркувань оперативної безпеки.

Наголошується, що Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Передане обладнання допоможе українським воїнам захиститися від загроз із боку Росії.

Источник: gur.gov.ua

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