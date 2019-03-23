Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 51

Канада виділить більше $100 мільйонів на військову підтримку України

Канада виділить більше $100 мільйонів на військову підтримку України

Упродовж наступних трьох років Канада виділить $105.6 млн на тренування українських військових та іншу оборонну допомогу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у внесеному до парламенту проекті нового федерального бюджету Канади.

“Уряд залишається відданим продовженню підтримки України. З огляду на це, у бюджеті-2019 підтверджується намір вкласти протягом трьох наступних років до 105.6 млн дол у поновлення операції UNIFIER”, - зазначається у пропонованому державному кошторисі.

У документі уточнюється, що ці кошти будуть використані не лише на забезпечення тренування українських військових, але й на втілення стратегічних цілей реформування оборонного сектора України.

“До цієї суми входять 99.6 млн дол додаткових коштів, виділених протягом трьох років на продовження військового внеску Канади, а також до 6 млн дол на підтримку ширших зусиль із втілення безпекових та оборонних реформ в Україні, виділених МЗС із наявних ресурсів бюджету на міжнародний розвиток”, - стверджується у кошторисі.

У документі додається, що військова підтримка України “доповнює участь Канади у заходах із запевняння та стримування в Центральній та Східній Європі в рамках операції REASSURANCE, яка в липні 2018 року була подовжена та протягом чотирьох років обійдеться у 514 млн дол”.

“Канада - надійний партнер України та є одним із найбільших міжнародних прихильників зусиль країни із самозахисту та втілення демократичних й економічних реформ”, - підсумовується у проекті бюджету.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: канада

Читайте ещё:

Наша поддержка Украины является непоколебимой - Минобороны Канады
18.03.2019 09:16    94
Канада запровадила найбільший пакет санкцій проти рф від початку агресії
17.03.2019 08:14    136
Стратегічний діалог з Канадою триває
14.03.2019 10:36    155
Делегація Міноборони України з офіційним візитом відвідала Канаду
28.02.2019 09:03    124
«Проти мене і команди розгорнув юридичну війну Портнов» – посол Андрій Шевченко
10.02.2019 08:52    264
Канада готовит новые санкции против РФ, - посол Шевченко
10.01.2019 07:19    189
США та Канада підтвердили спільну позицію щодо агресії РФ
17.12.2018 07:51    253
Канада відмовиться від вугілля до 2030 року
15.12.2018 09:03    268
Україна придбає у Канади снайперські гвинтівки
09.12.2018 08:08    269
Заява міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» щодо нещодавніх подій поблизу Керченської протоки
01.12.2018 06:29    530
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 