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Канада виділить для України допомогу у розмірі $96 млн

Канада виділить для України допомогу у розмірі $96 млн

Канада запропонує Україні кредит у розмірі 120 млн канадських доларів (приблизно 95,6 млн доларів США). Ця сума дозволить уряду України підтримати економічну стабільність країни та реформи управління.

Про це повідомляється на сайті уряду Канади, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на FOCUS.UA.

Також Канада запропонувала надати грант на технічну допомогу у розмірі 6 мільйонів доларів для підтримки реалізації кредиту.

«Канадські та українські офіційні особи вже зустрічаються, щоб обговорити можливі умови кредиту та терміни його реалізації», — йдеться у повідомленні.

Канадська сторона зазначає, що фінансова підтримка допоможе зміцнити економіку України на тлі агресивних зусиль Росії щодо дестабілізації України.

«Ці агресивні дії продовжують загрожувати миру та безпеці в Європі. Разом зі своїми союзниками Канада закликає Росію до деескалації та вступу до змістовного діалогу», — повідомляють канадські політики.

Источник: uprom.info

Автор: Борис Гулкевич

Новости портала «Весь Харьков»

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