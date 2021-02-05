Канада визнала терористичною організацією «Російський імперський рух»: подробиці

Уряд Канади визнав націоналістичну організацію «Російський імперський рух» терористичною. Про це йдеться у заяві Міністерства громадської безпеки країни.

“Уряд Канади додав 13 груп до визначеного Кримінальним кодом переліку терористичних організацій. Серед них — чотири ідеологічно мотивовані насильницькі екстремістські групи: Atomwaffen Division, The Base, The Proud Boys та «Російський імперський рух»”, — заявили у відомстві.

Кожна із внесених до переліку організацій “відповідає визначеним у Кримінальному кодексі критеріям, зокрема стосовно неї є обґрунтовані підстави вважати, що організація свідомо брала участь або сприяла терористичній діяльності або свідомо діяла на користь, за вказівкою чи спільно із такою організацією”.

Внесення до переліку терористичних організацій передбачає накладення суттєвих стягнень на фізичних та юридичних осіб, які мають справу із власністю чи фінансами цих організацій. Зокрема, банки та інші фінансові інституції можуть заморожувати їх майно. У Канаді вважається злочином свідомо працювати з активами цих організацій. Внесення до переліку також полегшує видалення онлайн контенту цих організацій.

До канадського переліку терористичних організацій входить 73 групи, в тому числі аль-Каїда та аль-Шабаб.

Источник: sprotyv.info

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