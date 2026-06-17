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Канада ввела санкции против российского «теневого флота»

Канада ввела санкции против российского «теневого флота»

Новые ограничения также касаются энергетики и военно-промышленного комплекса россии — премьер-министр Канады Марк Карни

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита лидеров G7 во Франции премьер-министр Канады осудил российскую атаку на Киев, в том числе удар по Киево-Печерской лавре.

Марк Карни также заверил, что Канада будет продолжать поддерживать Украину и оказывать экономическое давление на россию. По его словам, в этом году правительство Канады передало Украине военную помощь на сумму 2,8 миллиарда долларов, ввело санкции против более 3,4 тысяч российских компаний и физлиц, а также против более 600 судов «теневого флота».

Этот пакет будет касаться в общей сложности 162 физических и юридических лиц, а также судов - всех активов российской военной машины

Джерело: https://t.me/c/1226880919/69110

Новости портала «Весь Харьков»

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