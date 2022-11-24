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Канада вводить нові санкції проти білоруських компаній та чиновників

Канада вводить нові санкції проти білоруських компаній та чиновників

Канада запроваджує нові санкції проти Білорусі за підтримку режимом Олександра Лукашенка російського вторгнення в Україні. Санкції зачеплять 22 білоруських чиновників і 16 компаній.

Про це пише Reuters.

У канадському уряді зазначили, що під санкції потраплять компанії, які займаються військовим виробництвом, технологіями, машинобудуванням, банківською діяльністю та залізничним транспортом.

Водночас з-поміж чиновників санкції ввели проти тих посадовців, які був причетний до розміщення та транспортування російських військ та техніки, залучених до вторгнення в Україну.

За даними МЗС Канади, країна вже запровадила санкції проти понад 1500 фізичних та юридичних осіб, зокрема й з Білорусі.

Джерело: hromadske.ua

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