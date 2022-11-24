Канада вводить нові санкції проти білоруських компаній та чиновників

Канада запроваджує нові санкції проти Білорусі за підтримку режимом Олександра Лукашенка російського вторгнення в Україні. Санкції зачеплять 22 білоруських чиновників і 16 компаній.

Про це пише Reuters.

У канадському уряді зазначили, що під санкції потраплять компанії, які займаються військовим виробництвом, технологіями, машинобудуванням, банківською діяльністю та залізничним транспортом.

Водночас з-поміж чиновників санкції ввели проти тих посадовців, які був причетний до розміщення та транспортування російських військ та техніки, залучених до вторгнення в Україну.

За даними МЗС Канади, країна вже запровадила санкції проти понад 1500 фізичних та юридичних осіб, зокрема й з Білорусі.

Джерело: hromadske.ua

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