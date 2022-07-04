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Канада і Україна «скоординували позиції» перед зустріччю міністрів закордонних справ G20 – Кулеба

Канада і Україна «скоординували позиції» перед зустріччю міністрів закордонних справ G20 – Кулеба Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з канадською колегою Мелані Жолі. Про це він повідомив увечері 3 липня. За його словами, Жолі поінформувала його про результати саміту НАТО в Мадриді. «Ми обговорили кроки для посилення санкційного тиску на Росію та скоординували позиції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G20», – написав Кулеба в своєму твітері. Голова МЗС Канади також зазначила, що розмова стосувалася також подальшої підтримки Канадою України у протидії російської агресії. «Ми не можемо дозволити втомі від війни підважити наші зусилля, коли хоробрі чоловіки та жінки України продовжують битися», – прокоментувала вона. Зустріч голів закордонних відомств країн «Групи 20» запланована на 7 і 8 липня на Балі. Саміт «Групи 20» планується в листопаді 2022 року. Його проводитиме Індонезія. G20 – це група найбільших економік світу, метою якої є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку. Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт «Групи двадцяти» і сподівається, що захід відбудеться без участі Росії. Водночас Джоко Відодо, президент Індонезії повідомив раніше, що президент Росії Володимир Путін також погодився відвідати подію. Через можливу присутність президента Росії склад учасників саміту – під питанням. Формат участі Путіна у саміті ще не визначений. 27 червня помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що формат участі голови Кремля наразі уточнюється, попередньо, Путіна запросили взяти участь особисто. Истчоник: radiosvoboda.org Новости портала «Весь Харьков»
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