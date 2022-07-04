Сегодня 09:02
Просмотров: 83
Канада і Україна «скоординували позиції» перед зустріччю міністрів закордонних справ G20 – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з канадською колегою Мелані Жолі. Про це він повідомив увечері 3 липня. За його словами, Жолі поінформувала його про результати саміту НАТО в Мадриді. «Ми обговорили кроки для посилення санкційного тиску на Росію та скоординували позиції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G20», – написав Кулеба в своєму твітері.
Голова МЗС Канади також зазначила, що розмова стосувалася також подальшої підтримки Канадою України у протидії російської агресії. «Ми не можемо дозволити втомі від війни підважити наші зусилля, коли хоробрі чоловіки та жінки України продовжують битися», – прокоментувала вона. Зустріч голів закордонних відомств країн «Групи 20» запланована на 7 і 8 липня на Балі. Саміт «Групи 20» планується в листопаді 2022 року. Його проводитиме Індонезія. G20 – це група найбільших економік світу, метою якої є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку. Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт «Групи двадцяти» і сподівається, що захід відбудеться без участі Росії. Водночас Джоко Відодо, президент Індонезії повідомив раніше, що президент Росії Володимир Путін також погодився відвідати подію. Через можливу присутність президента Росії склад учасників саміту – під питанням. Формат участі Путіна у саміті ще не визначений. 27 червня помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що формат участі голови Кремля наразі уточнюється, попередньо, Путіна запросили взяти участь особисто. Истчоник: radiosvoboda.org Новости портала «Весь Харьков»
I spoke with my Canadian counterpart and friend @MelanieJoly who informed me on the outcomes of the NATO summit in Madrid. We discussed steps to ramp up sanctions pressure on Russia and coordinated positions ahead of the G20 Foreign Ministers meeting.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 3, 2022