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Канадський міністр навідалася на Донбас – про що говорили із Наєвим (ВИДЕО)

Канадський міністр навідалася на Донбас – про що говорили із Наєвим (ВИДЕО)

Делегації з Канади, серед іншого, надали відеозаписи з камер спостереження, що фіксували порушення проросійськими найманцями "режиму тиші"

У неділю, 22 липня, на Донеччині пройшла зустріч командувача Об'єднаних Сергія Наєва з делегацією Канади, яку очолювала міністр міжнародного розвитку та франкофонії Марі-Клод Бібо. Про це повідомляє прес-центр ООС.

У ході зустрічі Наєв подякув арі-Клод Бібо за підтримку та солідарність з народом України у боротьбі з агресією РФ.

"Ми переконані, що Україна і Канада і в подальшому на підтвердження двосторонніх відносин Особливого партнерства безумовно та неухильно будуть виконувати взяті на себе зобов’язання та поглиблювати їх в економічній, політичній, гуманітарній, культурній та безпековій сферах", - заявив командувач ООС.

Канадській делегації надали відеозаписи з камер спостереження, що фіксували порушення проросійськими найманцями "режиму тиші". Також Наєв докладно проаналізував військові, економічні і політичні аспекти ситуації на сході.

Наприкінці зустрічі генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив міністра міжнародного розвитку Канади в тому, що Об'єднані сили повністю виконають визначені військово-політичним керівництвом нашої держави завдання.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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