Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил путина в «стратегии затягивания» мирного урегулирования войны

Он считает, что президент россии выдвигает неприемлемые условия для встречи с Зеленским — Tagesschau

Мерц убежден, что путин считает правильным обусловить встречу между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским предварительными условиями, "абсолютно неприемлемыми" с точки зрения Украины и ее западных партнеров.

Канцлер добавил, что президент США Дональд Трамп и пути договорились о встрече между главой кремля и президентом Украины на прошлой неделе. По словам Мерца, они совместно выразили ожидание, что эта встреча состоится "в течение двух недель".

Если этого не произойдет, трехсторонние переговоры между Трампом, Зеленским и путиным, предложенные главой Белого дома, станут "следующим логическим шагом".

