Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:34
Просмотров: 64

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил путина в «стратегии затягивания» мирного урегулирования войны

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил путина в «стратегии затягивания» мирного урегулирования войны

Он считает, что президент россии выдвигает неприемлемые условия для встречи с Зеленским — Tagesschau

Мерц убежден, что путин считает правильным обусловить встречу между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским предварительными условиями, "абсолютно неприемлемыми" с точки зрения Украины и ее западных партнеров.

Канцлер добавил, что президент США Дональд Трамп и пути договорились о встрече между главой кремля и президентом Украины на прошлой неделе. По словам Мерца, они совместно выразили ожидание, что эта встреча состоится "в течение двух недель".

Если этого не произойдет, трехсторонние переговоры между Трампом, Зеленским и путиным, предложенные главой Белого дома, станут "следующим логическим шагом".

--------------

Тим часом...

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил путина в «стратегии затягивания» мирного урегулирования войны

Джерело: https://t.me/c/1226880919/59321

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія підставила Іран у війні з Ізраїлем
Сегодня 09:44    16
Масштабні “самостріли” заради виплат: у російській 83-й бригаді викрили шахрайство на сотні мільйонів
Сегодня 09:35    28
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
Сегодня 09:25    54
БЕБ - викрито виробництво контрафакту
Сегодня 09:14    52
Окупанти перетворюють школи на ТОТ у військові полігони
Сегодня 09:04    64
Німці хочуть побудувати біля Києва вітрову електростанцію
Сегодня 08:53    67
Харківщина 27 серпня
Сегодня 08:49    63
Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон
Сегодня 08:45    69
Сьогодні День народження Івана Франка
Сегодня 08:30    59
Брехня: «Викрадення українських дітей – вигадка Києва і його союзників, бо вони нібито не можуть визначитися з цифрами»
Сегодня 08:27    69
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 