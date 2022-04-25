Кандидатом на пост посла США в Украине объявили Бриджит Бринк, – Белый Дом

Что о ней известно?

Бриджит Бринк последние 25 лет строит дипломатическую карьеру в Госдепартаменте США.

С 1997 по 1999 год она была консульским политическим сотрудником в посольстве США в Белграде. Затем работала референтом по Кипру, была спецпомощником замсекретаря Госдепартамента США по политическим вопросам в Европе.

В ее послужном списке работа в Тбилиси с 2005 по 2008 годы. Затем в президентском Совете национальной безопасности на посту директора по Эгейскому морю и Южному Кавказу.

В 2011 году она вернулась в Грузию в качестве заместителя главы миссии посольства США в Тбилиси.

В мае 2019 года Бринк назначили чрезвычайным и полномочным послом США в Братиславе и до сегодняшнего дня она занимает эту должности.

Напомним, что нового посла США в Украине Киев ждет почти три года, после того как в апреле 2019 года Мари Йованович была отозвана с этой должности.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43595

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