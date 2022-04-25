Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:56
Просмотров: 120

Кандидатом на пост посла США в Украине объявили Бриджит Бринк, – Белый Дом

Кандидатом на пост посла США в Украине объявили Бриджит Бринк, – Белый Дом

Что о ней известно?

Бриджит Бринк последние 25 лет строит дипломатическую карьеру в Госдепартаменте США.

С 1997 по 1999 год она была консульским политическим сотрудником в посольстве США в Белграде. Затем работала референтом по Кипру, была спецпомощником замсекретаря Госдепартамента США по политическим вопросам в Европе.

В ее послужном списке работа в Тбилиси с 2005 по 2008 годы. Затем в президентском Совете национальной безопасности на посту директора по Эгейскому морю и Южному Кавказу.

В 2011 году она вернулась в Грузию в качестве заместителя главы миссии посольства США в Тбилиси.

В мае 2019 года Бринк назначили чрезвычайным и полномочным послом США в Братиславе и до сегодняшнего дня она занимает эту должности.

Напомним, что нового посла США в Украине Киев ждет почти три года, после того как в апреле 2019 года Мари Йованович была отозвана с этой должности.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43595

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, Украина

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 25.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:59    54
США объявили о новой военной помощи Украине: детали визита в Киев Блинкена и Остина
Сегодня 12:18    200
Реалии «русского мира»: оккупанты на Херсонщине вводят рабство
Сегодня 11:51    269
Православний світ побачив, що для Росії Великдень нічого не означає – звернення Президента України
Сегодня 11:22    176
Безпорадна мережа. Чому Meta не справляється з дезінформацією Кремля у Facebook та Instagram
Сегодня 10:52    192
Ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували станом на ранок 25.04.2022 року
Сегодня 10:48    192
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 24.04
Сегодня 10:36    155
Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
Сегодня 10:33    192
Під обстріли рашистів потрапили 5 залізничних станцій у центрі та на заході України – деякі поїзди затримають
Сегодня 10:03    205
Россия планирует провести референдум в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию, – британская разведка
Сегодня 09:55    151
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 