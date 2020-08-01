Карантин: что ждет детские лагеря Харьковской области

Из 24-х детских лагерей в Харьковской области к открытию теоретически готовы два заведения. Принять детей на оздоровление они смогут в случае, если с 1 августа Харьковская область будет в зеленой зоне по COVID-19. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника Управления по делам молодежи и спорта облгосадминистрации Юлия Подзолкова, пишет "Суспільне".

В зависимости от того, в какой зоне будет Харьковская область, будут приниматься решения. В случае, если мы попадем в зеленую, оздоровительная кампания может быть начата. По состоянию на март 2020 года планировалась работа 24 стационарных учреждений. По той информации, которая у нас есть на сегодня, если с 1 августа можно будет начать кампанию, работать будут только два лагеря, - сказала Подзолкова.

К какой зоне будет относиться регион, решает государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Лагеря должны учитывать рекомендации Мизнздрава.

"Есть требования по размещению в комнатах не более трех детей, то есть загруженность лагеря будет не более 50%. Поэтому ставится вопрос, выгодно ли лагерям проводить такую ​​оздоровительную кампанию", - говорит и. о. начальника управления.

Источник: sq.com.ua

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