Карантин стримує операції для дітей із вадами слуху. Але необхідні кошти 358 млн грн передбачені в держбюджеті

У 2020 році у Мінфіні передбачено майже 358 млн гривень на оперативне лікування осіб із незворотними вадами слуху. Станом на червень 2020-го на кохлеарну імплантацію і заміну мовних процесорів очікують 326 дітей та 179 дорослих. Про це написав заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев у колонці для Укрінформ.

«Карантинні заходи щодо заборони планових операцій скоригували цей процес. Після нормалізації епідеміологічної ситуації операції буде відновлено. Коштів у бюджеті достатньо», - зазначив заступник Міністра.

«На друге півріччя 2020 року заплановано близько 240 операцій із кохлеарної імплантації. Звісно, все залежить від карантину. А загалом у 2019-му Інститутом отоларингології ім. О. Коломійченка НАМН вже закупив 800 імплантів та мовних процесорів. Ця кількість навіть перевищує план», - повідомив Роман Єрмоличев.

Він зауважив, що у 2019 році у Мінфіні спрямували 450 млн гривень видатків на оперативне лікування дітей із незворотними вадами слуху.

За словами заступника Міністра, торік 95% дітей, зареєстровані у черзі на операцію, отримали допомогу.

«Станом на 1 січня 2019 року в черзі на вживлення імплантів перебували 367 дітей, з яких 348 прооперували. Не потрапили на імплантацію ті, хто мав протипоказання за станом здоров’я. На початку 2019-го у черзі на видачу мовних процесорів перебували 198 дітей. Але отримали їх 374 дитини. У Мінфіні вчасно збільшили видатки й уникнули черги на операцію», - заявив Роман Єрмоличев.

За його словами, держава готова вчасно допомогти всім, кому це потрібно, оскільки вчасне відновлення у дитини слуху позбавляє її інвалідного статусу у майбутньому.

«Важливе завдання – посилювати діагностику вад слуху у дітей на ранніх стадіях. Вчасна операція гарантує повну адаптацію і соціалізацію дитини, формування у неї правильного мовлення. У перспективі плануємо запровадження обов'язкового скринінгу слуху новонароджених дітей. Це дозволить вчасно виявляти втрату слуху у дітей та провести необхідні операції на ранніх строках», - наголосив Роман Єрмоличев.

Довідково: В Україні близько 5% усіх дітей страждають на приглухуватість, а 2-3 дитини з кожної тисячі мають глухоту. Оптимальний шлях вирішення проблеми – кохлеарна імплантація, під час якої протезують недіючий рецептор слухового аналізатору – орган Корті. Держава бере на себе фінансування таких операцій.

Источник: mof.gov.ua

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