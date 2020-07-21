Каразинский университет стал героем международного проекта Discover Destination UA (ФОТО)

Съемочная группа TV-проект Discover Destination UA приехала снимать программу на Харьковщину.

Discover Destination UA – это первое англоязычное тревел-шоу об Украине. Цель проекта – раскрыть страну как культурную, туристическую и бизнес локацию для иностранцев.

В сентябре стартует уже второй сезон. Новые ведущие, известные блогеры из Манчестера и Лондона Хизер Нельсон и Роб Джонс, впервые побывают в Украине. Вместе со съемочной группой они освоят как популярные маршруты для туристов, так и новые, необычные и неизведанные места.

Одну из программ нового сезона снимали в Харькове. Гостем шоу стал один из старейших университетов Восточной Европы – ХНУ им. Каразина. Об этом у себя на странице в Facebook написала руководитель пресс-службы университета Лилия Змей.

“Сегодня Каразинский университет стал одним из героев второго сезона международного TV-проекта Discover Destination UA… Ждем программу в сентябре!”, – написала она.

Кроме Харьковщины шоу посетит еще Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую, Винницкую и Житомирскую области.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Фото со страницы Лилии Змей

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