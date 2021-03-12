Карточки харьковских пенсионеров тщательно проверят

Пенсионеров, которые долго не пользуются своей пенсионной картой, тщательно проверят и выплаты на счет могут прекратить. В каком случае это может произойти, разбирался «Вечерний Харьков».

Если пенсионной карточкой не пользовались более года, ее владельцем непременно заинтересуются, чтобы выяснить причину, по которой ему все это время не нужна была пенсия.

Харьковчанка Надежда Даниловна чуть больше года назад получила вторую группу инвалидности. Женщина продолжала работать, а пенсию по инвалидности получала на карту. Деньги не снимала – копила на путевку в санаторий. Но в один прекрасный день выплаты на ее счет прекратились.

– Пенсия по инвалидности у меня небольшая. Я продолжала работать и довольствовалась зарплатой, а пенсию на карте не трогала, копила на оздоровление – хотела купить путевку в санаторий, – рассказывает харьковчанка. – И вдруг нежданно-негаданно выплаты на карту прекратились. Что это еще за новости? – недоумевает она.

Как разъяснила «Вечернему Харькову» начальник управления пенсионного обеспечения ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Инна Колисниченко, банк предоставляет в Пенсионный фонд списки людей, которые в течение года не снимали деньги со своей пенсионной карты.

– Согласно постановлению Кабинета министров № 1596 мы имеем право эти выплаты приостановить до того момента, когда пенсионер лично явится в Пенсионный фонд и покажет себя, – рассказывает Инна Колисниченко.

– Если пенсионер в течение года не снимает деньги с карты, на которую ему поступает пенсия, банк предоставляет нам эту информацию, – говорит начальник управления пенсионного обеспечения ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Инна Колисниченко. – Мы приглашаем данного пенсионера, чтобы убедиться, что он не умер, не уехал, допустим, за границу и так далее. Если человек приходит и объясняет, что копил деньги на какие-то свои цели, поэтому со счета не снимал, проблем нет – мы возобновляем выплаты на карту. Если же он не явился, переводим выплату пенсии на почтовое отделение.

Однако если выяснится, что человек, например, длительное время проживает за границей и поэтому не получает пенсию, то со следующего месяца выплаты ему прекратят. Чтобы их возобновить, пенсионеру придется обратиться с заявлением в Пенсионный фонд. Никому не восстановят их заочно – лишь после личного общения.

Согласно статье 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионом страховании», выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается:

– если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

– на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

– в случае смерти пенсионера;

– в случае неполучения назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд;

– в других случаях, предусмотренных законом.

Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение десяти дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления выплаты.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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