Казахстан — Россия: развод из-за войны в Украине

Война в Украине резко отдалила Казахстан от России. Бывший журналист, экс-агент DGSE (разведка Франции) и соучредитель ESISC (Европейский центр стратегической разведки и безопасности) Клод Монике объясняет, почему это решающее событие для Европейского Союза.

Оригинальный материал опубликован в издании Marianne. https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/kazakhstan-russie-un-divorce-provoque-par-la-guerre-en-ukraine

Вторжение России в Украину 24 февраля спровоцировало волну экономических и дипломатических санкций, которые постепенно изолируют Москву. То, что западный мир и его союзники воздействуют на Москву, понятно. Но в последние недели это направление становится все более всеохватывающим и теперь затрагивает Казахстан, который ранее считался близким союзником — если не сказать вассалом — Кремля. Однако Казахстан, по сути, сейчас ясно демонстрирует свою готовность дистанцироваться от России и сблизиться, экономически и политически, с Европой и Соединенными Штатами.

Казахстан — не только крупнейшее государство в Центральной Азии. Страна важна экономически, имея огромные запасы ресурсов и являясь стратегическим союзником России. Общая граница Казахстана и России составляет 6 846 километров (самая длинная сухопутная граница России), обе страны также являются членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, официально направленной на обеспечение «стабильности» Центральной Азии), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, военно-политический союз, объединяющий 6 бывших советских республик вокруг Российской Федерации) и Евразийского экономического союза (пытающегося создать общий рынок для постсоветских стран). Все три организации — важные элементы внешнего воздействия России и регионального влияния.

Мобилизация гражданского общества

Участие в этих союзах, а также тот факт, что огромный Казахстан (девятая по величине страна в мире с площадью 2 724 900 км2, более чем в пять раз превышающая Францию) является страной, не имеющей выхода к морю, а почти 20 миллионов жителей (20% населения) имеют российское происхождение, казалось, гарантируют непоколебимую лояльность Москве. Но война в Украине перетасовала карты.

«Движение не ограничивалось улицей».

Гражданское общество быстро мобилизовалось. 6 марта, когда в Москве были подавлены антивоенные протесты, в Алматы мирно прошел митинг с участием нескольких тысяч человек, за которым вскоре последовали другие. А 10 апреля состоялся фестиваль по сбору средств для Украины. Интересно, что вскоре после этих митингов, впервые за многие годы, Россия пережила «аварию» на своем главном экспортном трубопроводе, по которому транспортируется нефть из Казахстана. Многими это было воспринято как предупреждение из Москвы...

Но поддержка не ограничилась улицей. В начале марта президент Касым-Жомарт Токаев распорядился выделить гуманитарную помощь, о которой просил Киев. 9 марта премьер-министр Алихан Смаилов объявил, что в Украину будет отправлено 82 тонны помощи. Первая партия из 28 тонн медикаментов, собранная Министерством здравоохранения, вылетела из Алматы 14 марта. Важно отметить, что и этот рейс, и все последующие прибывали в аэропорт Катовице (Польша), т.е. в одну из стран-членов НАТО, которая играет существенную роль в поддержке украинского сопротивления. Послание, которое может показаться неочевидным на Западе, но для культурно-политического контекста, где принято читать между строк, приобретает особый смысл.

Убежище для противников

Еще одно важное решение Казахстана не могло остаться незамеченным в Москве. Власти официально объявили, что впервые 9 мая не будет военного парада. Для президента РФ — это день, чтобы с трибуны Красной площади еще раз осудить «украинских нацистов» и тех, кто их поддерживает на Западе. Кстати, Казахстан стал пристанищем для противников путинского режима, бегущих из России. Более 12 тысяч российских «беженцев» получили документы, позволяющие им жить и работать в Казахстане.

«В Вашингтоне и Брюсселе необходимо предложить Казахстану перспективы, которые будут стимулировать его к еще большему отдалению от Москвы».

Наконец, чтобы было совершенно ясно, заявления политиков стали более конкретными. В интервью 29 марта первый заместитель директора администрации президента Тимур Сулейманов заявил, что страна не поддержит обход санкций против Москвы: «Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкции. Мы сделаем все возможное, чтобы отслеживать любые инвестиции в Казахстан от физических или юридических лиц из санкционных списков, и это то, что мы бы хотели открыто донести европейским партнерам».

Попутно Сулейманов подразнил кремлевскую пропаганду: «У нас нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами. Россия решила ввести законодательство, запрещающее слово «война». Они называют это «специальной военной операцией». Но в Казахстане мы называем это так, как есть, к сожалению... Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на ее стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не будем признавать ситуацию ни в Крыму, ни на Донбассе, потому что ООН их не признает. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне ООН». Звучит обнадеживающе и значит, что в Вашингтоне и Брюсселе необходимо предложить Казахстану перспективы, которые будут стимулировать его к еще большему отдалению от Москвы и активизировать сотрудничество с Западом.

Вызов для Европы

Европейский Союз уже является крупнейшим торговым партнером страны (опережая Китай и Россию). Для ЕС, среди прочего, Казахстан выступает важным поставщиком нефти, газа и урана. Однако выбор, сделанный страной после начала полномасштабной войны в Украине, и реформы, проводимые после инцидентов 6 января и направленные на демократизацию и модернизацию страны, могут открыть новую страницу в отношениях. Как политически, так и экономически. В Казахстане уже присутствуют крупнейшие западные компании, в том числе Chevron, ENI, Total Energies, ExxonMobil и многие другие. В апреле международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/A-3» со «стабильным» прогнозом. Это самый высокий кредитный рейтинг среди постсоветских стран, за исключением стран Балтии, которые присоединились к Европейскому Союзу.

«Экономика не терпит вакуума».

24 апреля близкий советник казахстанского правительства заявил: «Очень важно, чтобы Европейский Союз и США поддержали Казахстан в его нейтральном статусе и независимой внешней политике. Запад должен способствовать сохранению экономической независимости Казахстана, поддерживая курс политической и экономической модернизации и привлекая иностранные инвестиции».

Для Европы ставки тем более важны, что Казахстан разделяет свою вторую по величине сухопутную границу с Китаем, чьи огромные экономические аппетиты хорошо известны. И, как и в природе, экономический рост не терпит вакуума... По мере того как Казахстан намерен постепенно отдаляться от России, усиление отношениях с Западом было бы мудрой стратегией.

Источник: ukranews.com

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