КБ “ЛУЧ” назвало кількість ракет, що виготовляється підприємством на рік

КБ “ЛУЧ”, що входить до складу концерну “Укроборонпром”, оприлюднило кількість ракет, що виготовляється підприємством на рік.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на Український мілітарний портал.

Генеральний конструктор Державного Підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «ЛУЧ» Олег Коростельов відповідаючи на питання іноземних гостей про підприємство під час цьогорічної Міжнародної спеціалізованої виставки засобів захисту, озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій і товарів подвійного використання «Зброя та безпека 2018» озвучив кількість керованих ракет, що виготовляє підприємство на рік.

За озвученою інформацією КБ “Луч” виготовляє близько 6 000 ракет різних калібрів на рік.

Державне Підприємство «Державне Київське конструкторське бюро «ЛУЧ» займається розробкою та виготовленням авіаційного озброєння, протитанкових ракетних комплексів і тренажерів до них, а також різноманітними комплексами морського озброєння та інші види продукції.

Ці ракети виготовляються як в інтересах української армії так і для іноземних замовників.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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