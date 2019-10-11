КБ “Південне” презентувало проєкт власного зенітно-ракетного комплексу
В ході Міжнародної виставки “Зброя та Безпека – 2019” КБ “Південне” презентувало проєкт власного зенітного ракетного комплексу (ЗРК).
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.
Окрім зенітної керованої ракети та пускової установки (головне зображення матеріалу) ракетний комплекс включає ряд спеціальних машин – різноманітні РЛС та інші про які нижче детальніше.
Радіолокаційні станції виявлення та супроводження повітряних цілей пропонуються до монтажу на шасі вантажного повнопривідного автомобіля (на зображенні – шасі MAN) з колісною формулою 8х8 та причепу.
Основні технічні характеристики:
Діапазон робочих частот:
– РЛС: 5200-5800 МГц
– Командна радіолінія: 7350-7650 МГц
– Максимальна дальність виявлення: 480 км
Час оновлення інформації по супроводжувальній цілі: 0,1-10 секунд
Час оновлення інформації радіокорекції ЗКР: 0,5-1 секунд
Середньоквадратичне відхилення погрішності вимірювання:
– по кутовим координатам: 0,1°
– по дальностях: 20 метрів
Кількість одночасно супроводжувальних цілей: 100
Час розгортання (згортання): 15 хвилин
Радіолокаційний пост низьковисотного виявлення пропонується до монтажу на шасі вантажного повнопривідного автомобіля (на зображенні – шасі MAN) з колісною формулою 8х8:
Радіолокаційний пост низьковисотного виявлення
Основні технічні характеристики:
Діапазон робочих частот: Х
Максимальна дальність виявлення: 100 км
Час оновлення інформації по супроводжувальним цілям: 0,2-10 секунд
Середньовадратичне відхилення похибок вимірювання:
– по кутовим координатам: 0,14°
– по дальності: 15,20 метрів
Кількість одночасно супроводжувальних цілей: 50
Час розгортання (згортання): 15 хвилин
Також до складу зенітного ракетного комплексу входить машина автономного електропостачання, яка забезпечує енергопостачання напругою 380 В та потужністю до 176 кВт.
Машина автономного електропостачання
Окрім того до складу комплексу входить Командна машина управління стартової батареї/Машина ретрансляції та зв’язку (на зображенні на шасі Варта Новатор), призначення якої забезпечення сталого зв’язку з Мобільним командним пунктом.
Командна машина управління/Машина ретрансляції і зв’язку
Нагадаємо, що про розробку зенітної керованої ракети КБ “Південне” для ЗРК стало відомо у травні 2018-го року, тоді стало відомо, що Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» отримало патент на зенітну керовану ракету нової конструкції.
Згідно з описом зенітна керована ракета, складається з відсіку наведення з притупленим радіопрозорим обтічником оживальної форми, відсіку керування, реактивного силового блока, бойового відсіку з вкладною осколково-фугасною бойовою частиною, маршевого РДТП (ракетний двигун твердого палива), крил, розташованих біля центра мас, хвостового відсіку з аеродинамічними рулями, до того ж крила та рулі повернуті під кутом 45˚ до площин стабілізації, а реактивний силовий блок і бойовий відсік утворюють єдиний 30 відсік.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу