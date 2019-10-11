КБ “Південне” презентувало проєкт власного зенітно-ракетного комплексу

В ході Міжнародної виставки “Зброя та Безпека – 2019” КБ “Південне” презентувало проєкт власного зенітного ракетного комплексу (ЗРК).

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Окрім зенітної керованої ракети та пускової установки (головне зображення матеріалу) ракетний комплекс включає ряд спеціальних машин – різноманітні РЛС та інші про які нижче детальніше.

Радіолокаційні станції виявлення та супроводження повітряних цілей пропонуються до монтажу на шасі вантажного повнопривідного автомобіля (на зображенні – шасі MAN) з колісною формулою 8х8 та причепу.

Основні технічні характеристики:

Діапазон робочих частот:

– РЛС: 5200-5800 МГц

– Командна радіолінія: 7350-7650 МГц

– Максимальна дальність виявлення: 480 км

Час оновлення інформації по супроводжувальній цілі: 0,1-10 секунд

Час оновлення інформації радіокорекції ЗКР: 0,5-1 секунд

Середньоквадратичне відхилення погрішності вимірювання:

– по кутовим координатам: 0,1°

– по дальностях: 20 метрів

Кількість одночасно супроводжувальних цілей: 100

Час розгортання (згортання): 15 хвилин

Радіолокаційний пост низьковисотного виявлення пропонується до монтажу на шасі вантажного повнопривідного автомобіля (на зображенні – шасі MAN) з колісною формулою 8х8:

Радіолокаційний пост низьковисотного виявлення

Основні технічні характеристики:

Діапазон робочих частот: Х

Максимальна дальність виявлення: 100 км

Час оновлення інформації по супроводжувальним цілям: 0,2-10 секунд

Середньовадратичне відхилення похибок вимірювання:

– по кутовим координатам: 0,14°

– по дальності: 15,20 метрів

Кількість одночасно супроводжувальних цілей: 50

Час розгортання (згортання): 15 хвилин

Також до складу зенітного ракетного комплексу входить машина автономного електропостачання, яка забезпечує енергопостачання напругою 380 В та потужністю до 176 кВт.

Машина автономного електропостачання

Окрім того до складу комплексу входить Командна машина управління стартової батареї/Машина ретрансляції та зв’язку (на зображенні на шасі Варта Новатор), призначення якої забезпечення сталого зв’язку з Мобільним командним пунктом.

Командна машина управління/Машина ретрансляції і зв’язку

Нагадаємо, що про розробку зенітної керованої ракети КБ “Південне” для ЗРК стало відомо у травні 2018-го року, тоді стало відомо, що Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» отримало патент на зенітну керовану ракету нової конструкції.

Згідно з описом зенітна керована ракета, складається з відсіку наведення з притупленим радіопрозорим обтічником оживальної форми, відсіку керування, реактивного силового блока, бойового відсіку з вкладною осколково-фугасною бойовою частиною, маршевого РДТП (ракетний двигун твердого палива), крил, розташованих біля центра мас, хвостового відсіку з аеродинамічними рулями, до того ж крила та рулі повернуті під кутом 45˚ до площин стабілізації, а реактивний силовий блок і бойовий відсік утворюють єдиний 30 відсік.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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