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Кіберполіція створила сайт для російських та білоруських військових, які не хочуть воювати проти України

Кіберполіція створила сайт для російських та білоруських військових, які не хочуть воювати проти України

Кіберполіція спільно з волонтерами розробила сайт для російських та білоруських військових, які не мають бажання воювати проти України, повідомляє hromadske.ua із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Онлайн-ресурс defenseua.com допоможе військовим росії та Білорусі знайти контакти урядових організацій і детальну інструкцію, як відмовитися від участі у війні проти України.

У поліції наголошують, що військовим країн-агресорів гарантують дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

Також на сайті є посилання для пожертв на потреби Збройних сил України, посилання на офіційні джерела для протидії дезінформації та розділ «Твоя кібербезпека» з основними порадами щодо кібергігієни. Сайт доступний для перегляду українською, англійською, російською та білоруською мовами.

Станом на 12 березня Збройним силам України вдалося знищити понад 12 тисяч російських військових і безліч техніки. Протягом останніх трьох днів також спостерігається рух груп дезертирів російських військових у бік кордону.

Агентство Телевидения Новости

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