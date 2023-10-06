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Кейт Міддлтон зустрілася з українськими біженцями в Англії

Кейт Міддлтон зустрілася з українськими біженцями в Англії

Принцеса Уельська відвідала громадський центр "Всі разом" у Брекнеллі у річницю його відкриття. І почала зі збору пожертв.

Центр заснували британка Ешлі Тумі та Наталія Віль, яка родом з Естонії, але проживає у Великій Британії 25 років. Вони прагнули допомогти українцям, що тікали від розв’язаної Росією війни.

Кейт поспілкувалася з біженцями, зокрема провела час з дітьми на уроці декоративно-прикладного мистецтва. Там власноруч спробувала створити брошку із жовто-блакитної стрічки.

А ще – лишила свій відбиток руки на картині "Дерево миру", яке було створене на першу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також в рамках візиту Принцеса Уельська долучилася до роботи центру, зокрема допомогла пакувати їжу, одяг та інші речі, які будуть відправлені в Україну.

Кейт залишила власне повідомлення на посилці.

"Ми всі думаємо про вас", – написала вона.

Фото – PA.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19337

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