Кернес намерен вынести на сессию вопрос о возвращении проспекту имени маршала Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес намерен восстановить памятник маршалу Жукову и вернуть проспекту Петра Григоренко его имя.

Официальное заявление об этом было опубликовано на сайте Харьковского горсовета.

Ссылаясь на слова пресс-секретаря Президента Украины Юлию Мендель, которая озвучила точку зрения главы государства относительно событий вокруг бюста маршала Жукова и возможного возвращения его имени на карту Харькова.

«Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» закладывает правовую коллизию. Он требует переименования и сноса памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины (пункты д) и е) части 4 статьи 1 Закона).

Таким образом, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним, - так же как с переименованием проспекта - присутствует.

Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии», - привел Кернес цитату пресс-секретаря в своем заявлении.

В связи с этим Кернес пообещал, что бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время.

Также мэр Харькова сообщил, что вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко на проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета.

«И там он будет решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения. При этом станция метро, носившая ранее имя маршала Жукова, останется с нынешним названием «Дворец спорта».

Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой», - подытожил мэр.

Агентство Телевидения Новости